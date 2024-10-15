В Узункольском районе сотрудники миграционной службы совместно с пограничной службой КНБ РК выявили факт двойного гражданства у 24-летней гражданки Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

При пересечении границы, ходе проверки на государственном пункте пропуска установлено, что в июле 2024 года она приобрела гражданство Российской Федерации, однако не уведомила об этом заинтересованные государственные органы в установленный срок – 30 дней. За нарушение миграционного законодательства женщина привлечена к административной ответственности. Судом ей назначено наказание в виде выдворения из страны с запретом на въезд в Республику Казахстан на срок 5 лет.

«Для профилактики и выявления случаев двойного гражданства миграционная служба Костанайской области взаимодействует с различными государственными органами. Проводится работа и с Государственными центрами по выплате пенсий для выявления лиц, получающих пенсионные выплаты одновременно в Казахстане и другой стране. Кроме того, нарушения законодательства в области гражданства выявляются с помощью системного учета, проводимого ежедневно сотрудниками миграционной службы», — сообщает пресс-служба областного ведомства.

С начала года за использование документов, удостоверяющих личность гражданина РК, а также за несообщение о приобретении иностранного гражданства полицейские привлекли к административной ответственности более 40 граждан.

За использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан лицом, утратившим гражданство Республики Казахстан, предусмотрен штраф в размере 100 МРП или 369200 тенге. А за несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства – штраф в размере 200 МРП или 738400 тенге либо административное выдворение за пределы страны.

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