Женщину сбил автобус в Костанае

Пешеход пострадал в результате ДТП в Костанае. Видео с места происшествия прислали нам очевидцы.

Как сообщили сотрудники департамента полиции региона, 15 октября в 23:03 на пульт 102 поступило сообщение, что на улице Баймагамбетова произошло ДТП с участием пешехода. Автобус без пассажиров следовал в сторону района КСК.

В это время 23-летняя девушка переходила дорогу в неположенном месте в районе медицинского колледжа и попала под автобус. По данным полиции водитель направлен на соответствующие экспертизы, девушка получила ушибы. В настоящее время принимается процессуальное решение о привлечении к административной ответственности, как водителя, так и пешехода.

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