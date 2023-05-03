Женщину сбил автомобиль в Рудном

Сегодня в около 9.10 в городе Рудном на пересечении улиц Ленина-И.Франко на пешеходном переходе водитель управляя автомашиной «ЗАЗ Шанс» допустил наезд на пешехода 48-летнюю женщину.

Пострадавшая доставлена в больницу с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения»

С начала года в Рудном совершено 7 ДТП с участием пешеходов, в которых три человека погибло и 4 ранено.

Полиция обращается к водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Водитель транспортного средства обязан, правильно оценивать дорожную обстановку.

Зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий является, в первую очередь, недисциплинированность водителей, из-за чего совершается выезд на встречную полосу движения, превышается допустимая скорость движения, нарушается маневрирование, совершаются наезды на пешеходов.

В прошедшие выходные сотрудники полиции задержали 12 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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