Женщину сбили на пешеходном переходе в Костанайской области

Факт наезда на пешехода прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области. Видео появилось в социальных сетях.
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По факту совершенного дорожно-транспортного происшествия 22 февраля в 10.31 часов в Житикаре по улице Алтынсарина, было возбуждено административное производство в отношении 66-летнего водителя по статье 610 Ко АП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» и статья 611 часть 2 Ко АП РК «Невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП».
42-летней потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.