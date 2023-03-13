Женщину убили в Костанае

Об убийстве нам стало известно от соседей. Информацию о происшествии alau.kz подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.
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12 марта во второй половине дня в одной из квартир дома №25 по улице Зелёная обнаружено тело пожилой женщины, сообщили соседи.
«На место выезжали следственно-оперативные группы, руководство полиции Костаная, криминалисты, кинологи. Полицией задержан подозреваемый в убийстве женщины. 23-летний житель города водворен в ИВС. Проводятся дальнейшие следственные действия», — сообщили в областном ведомстве.
Иная информация, согласно статье 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.