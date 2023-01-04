Женщину убило мусорным контейнером 

Как сообщили в МВД, 1 января в полицию от оператора «103» поступило сообщение.
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Как сообщили в МВД, 1 января в полицию от оператора «103» поступило сообщение о том, что во дворе дома по проспекту Санкибай батыра в Актобе на человека упал мусорный бак, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Следственно-оперативной группой установлено, что при погрузке контейнера сломался подъемный механизм КамАЗа и металлический мусорный контейнер упал на 38-летнюю работницу ТОО по уборке мусора. От полученных травм спустя несколько часов женщина скончалась в многопрофильной областной больнице города», — говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 156, части 3 УК РК «Нарушение правил охраны труда».
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
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