Женщину убило мусорным контейнером 

Как сообщили в МВД, 1 января в полицию от оператора «103» поступило сообщение.

Как сообщили в МВД, 1 января в полицию от оператора «103» поступило сообщение о том, что во дворе дома по проспекту Санкибай батыра в Актобе на человека упал мусорный бак, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Следственно-оперативной группой установлено, что при погрузке контейнера сломался подъемный механизм КамАЗа и металлический мусорный контейнер упал на 38-летнюю работницу ТОО по уборке мусора. От полученных травм спустя несколько часов женщина скончалась в многопрофильной областной больнице города», — говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 156, части 3 УК РК «Нарушение правил охраны труда».



Фото: t.me/POLICE_of_KZ

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