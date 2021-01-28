Женщины-следователи будут расследовать половые преступления против несовершеннолетних и женщин

Расследование половых преступлений против женщин и несовершеннолетних передадут женщинам-следователям. Такое предложение было озвучено в Казахстане и над его закреплением в законе уже ведется работа. Впрочем, костанайские сотрудники полиции данное правило начали применять еще в прошлом году, передает alau.kz

В Казахстане продолжают совершенствовать уголовно-процессуальное законодательство. На этот раз речь идет о расследовании половых преступлений против женщин и несовершеннолетних. А точнее о том, кто должен вести их следствие.

«Расследованием уголовных дел в отношении несовершеннолетних и женщин по половым преступлениям будет заниматься следователь-женщина. Об этом заявил министр внутренних дел на заседании коллегии ведомств по итогам работы 2020 года. Также прокурорский надзор по делам данной категории будет осуществляться работником прокуратуры – женщиной»,- сообщил Нурлан Арыстанов, начальник следственного управления Департамента полиции Костанайской области.

Закрепить новое правило решили по этическим причинам. Женщина в роли следователя должна помочь снизить риск развития психологических травм у жертв таких преступлений. Женский подход, понимание и сострадание могут стать настоящими помощниками. Они позволят женщине или ребенку, пережившему страшное событие, найти в себе силы, чтобы рассказать о нем сотруднику полиции. Впрочем, для Костанайской области это предложение оказалось не новым. Наш регион в таком формате начал работать еще в прошлом году. Хотя сама норма все еще не закреплена в законе и лишь ожидает своего принятия. В настоящее время расследованием подобных преступлений по департаменту полиции Костанайской области занимаются специально созданные группы из 9 следователей-женщин, которые сотрудничают с управлением полиции города Костанай, Рудный, Житикара, Аркалык и отдела полиции Костанайского района. Вместе с тем, Нурлан Арыстанов отметил, что количество подобных преступлений в нашей области сокращается год от года. Для сравнения он привел статистику за 2015 и 2020 год.

«В 2015 году половых преступлений в отношении женщин и несовершеннолетних было зарегистрировано за год 211 преступлений, а в прошлом году эта цифра составила 59. В настоящее время по штату департамента полиции работают 60 следователей-женщин. Вопрос введения дополнительных штатов будет рассматриваться по мере реализации нововведений»,- привел статистику начальник следственного управления.

Для того, чтобы женщины-следователи приступили к расследованию половых преступлений по всей стране, региональные ведомства организуют для них специальные курсы. В них примут участие психологи. В ходе обучения женщинам-следователям расскажут об эффективных методах в работе по данной категории преступлений, способах установки контакта с пострадавшими, а также последующем применении собранной информации в розыске преступника.

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