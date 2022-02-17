Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать дыры бюджета нашими пенсиями нельзя

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С 2022 года женщины будут выходить на пенсию в 60 лет и 6 месяцев. Пенсионный возраст будут ежегодно повышать на 6 месяцев и к 2027 году его сравняют с пенсионным возрастом мужчин – 63 года.
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Депутаты пообещали выступить с инициативой по снижению пенсионного возраста. А в Минтруда заявили, что вопрос об этом не рассматривают, передает informburo.kz
Группа «Движение женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста женщин 58 лет» встретилась с депутатами мажилиса Закиевой Динарой и маслихата Салтанат Дженалаевой. Участницы движения требуют вернуть возможность женщинам выходить на пенсию в 58 лет. Какие аргументы приводят участницы движения, и что пообещали депутаты.
«Закон принимали без учёта качества жизни в Казахстане, нашу жизнь сравнивают с жизнью пенсионеров в Европе, но между нами огромная пропасть. Мы считаем закон антинародным. Мы требуем снизить пенсионный возраст до 58 лет. Мы считаем, что латать дыры бюджета нашими невыплаченными пенсиями нельзя, это антиконституционно», – заявила лидер движения Майкен Бейгарстанова.
58-летняя Майкен Бейгарстанова столкнулась с тем, что женщинам трудно устроиться на работу после 50 лет.
По её словам, почти 400 тысяч женщин подписали петицию о снижении пенсионного возраста. Во многих городах Казахстана есть чаты, в которых обсуждается эта проблема.
«Многие женщины не доживают до пенсионного возраста, после 50 лет нет здоровья, на работу не берут, особенно после Covid-19 пошатнулось здоровье», – сказала лидер движения.
По словам Майкен Бейгарстановой, они провели три встречи с представителями Министерства труда, но результата не получили, поэтому сейчас они хотят обсуждать вопрос пенсионного возраста с депутатами сената и мажилиса.
«Мужчины выходят на пенсию в 63 года, и от этого много не изменится. А женщины работают, потом идут домой, и работают на второй работе – воспитывают детей, ведут домашнее хозяйство», – отметила она.
Участница группы Ольга Смирнова обратила внимание, что женщины в Казахстане много рожают.
«Минимум в казахской семье – три ребёнка, в среднем – пять-семь детей. В Европе два ребёнка – самое большое количество. Коэффициент рождаемости там достиг точки невозврата, у нас коэффициент – 2,9. Наши женщины рожают детей, воспитывают и поднимают их. И нужно учитывать, что никогда физиологию женщин нельзя сравнить в мужской», – сказала Ольга Смирнова.
Она добавила, что после 50 лет здоровье женщин начинает стремительно ухудшаться. Если она теряет работу, на которую в таком возрасте устроиться крайне сложно, содержать её вынуждены дети. А они в свою очередь зачастую обременены различными кредитными обязательствами и ипотекой.
Также участница выступила с критикой проекта «Серебряный возраст». Он предполагает повышение экономической активности людей старшего возраста. По проекту рабочие места будут создавать дополнительно для людей предпенсионного возраста, а государство будет субсидировать часть зарплаты таким служащим за счёт средств бюджета. При этом срок участия в проекте составляет не более 12 месяцев. После завершения срока участия работодатель трудоустраивает работника на постоянное рабочее место до выхода на пенсию. С этим участники не согласны. Они убеждены, что за такой короткий срок проект принесёт мало пользы, а трудоустройство вызывает у них тревогу, ведь непонятно: понизят им зарплату после, останутся ли условия труда прежними. Ольга Смирнова убеждена, следует увеличить срок помощи хотя бы на пять лет.
Депутат мажилиса Динара Закиева объяснила, что для адресации депутатского запроса проводят большую работу. Чтобы его составить, необходимо работать с уполномоченным государственным органом, в этом случае – Министерством труда и социальной защиты.
При этом она призналась, что разделяет чувства участниц движения.
«Я впервые столкнулась с вашим обращением. Как депутат мажилиса я возьму обращение в работу, дам свой телефон и не буду пропадать. Буду писать, какими этапами работы я конкретно в данный момент занимаюсь», – пообещала Динара Закиева.
Она заверила, что попробует предложить от себя поправку в подходящий законопроект об изменении пенсионного возраста.
«Если будут вносить подходящий законопроект, я попробую от себя внести поправку, где предложу поменять возраст. Но я вам гарантирую, что отменить его не получится», – сказала она.
Также участницы предложили внести ещё одну поправку в законодательство. Если женщине 58 лет, она обратилась в центр занятости, но её не трудоустроили, то в таком случае она имеет право выйти на пенсию. Динара Закиева также выразила готовность огласить коллегам такое предложение.
В конце встречи депутаты попросили собрать участниц все предложения и направить им, чтобы они смогли принять их в работу.
Есть ли в перспективе планы по снижению пенсионного возраста для женщин, ответили в Минтруда.
«Пенсионный возраст основан на результатах исследований и долгосрочных актуарных прогнозах, которые провели международные и отечественные эксперты. Пенсионный возраст в Казахстане соответствует международной практике, а также экономической и демографической ситуации в мире. Поэтому вопрос об изменении пенсионного возраста в Казахстане не рассматривают», – сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
В Министерстве добавили, что решение о повышении пенсионного возраста также продиктовано казахстанской пенсионной системой. В стране действует трёхуровневая пенсионная система. Она включает:
- солидарную;
- базовую (предоставляется всем казахстанцам, которые достигли пенсионного возраста, в размере от 54 до 100% от прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе (как до 1998 года, так и после этой даты);
- накопительную (из ЕНПФ).
Совокупный размер пенсии привязывают к трудовому стажу. При этом система солидарных пенсий постепенно сворачивается: при их назначении учитывается трудовой стаж, который получил человек только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. А роль накопительной пенсии растёт.
«Чтобы обеспечить достаточный объём пенсионных накоплений для получения адекватных пенсионных выплат в старости в Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года, которую утвердили в 2014 году, предусмотрели постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 2018 по 2027 годы на 6 месяцев ежегодно», – отметили в ведомстве.
Также в министерстве добавили, что многие страны повышают пенсионный возраст. Например, в Грузии пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, для женщин – 60 лет; в России с 2019 по 2028 год будет постепенно повысят пенсионный возраст мужчин и женщин на 5 лет.
В Минтруда подчеркнули, что повышение пенсионного возраста не коснулось женщин, которые имеют право на льготы по раннему выходу на пенсию. К ним относятся:
- женщины, которые родили (усыновили или удочерили) пять и более детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, они могут выйти на пенсию в 53 года;
- женщины, которые проживали в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска Семипалатинского испытательного ядерного полигона с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет, они могут выйти на пенсию в 45 лет.
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