Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать дыры бюджета нашими пенсиями нельзя

С 2022 года женщины будут выходить на пенсию в 60 лет и 6 месяцев. Пенсионный возраст будут ежегодно повышать на 6 месяцев и к 2027 году его сравняют с пенсионным возрастом мужчин – 63 года.

Депутаты пообещали выступить с инициативой по снижению пенсионного возраста. А в Минтруда заявили, что вопрос об этом не рассматривают, передает informburo.kz

Группа «Движение женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста женщин 58 лет» встретилась с депутатами мажилиса Закиевой Динарой и маслихата Салтанат Дженалаевой. Участницы движения требуют вернуть возможность женщинам выходить на пенсию в 58 лет. Какие аргументы приводят участницы движения, и что пообещали депутаты.

«Закон принимали без учёта качества жизни в Казахстане, нашу жизнь сравнивают с жизнью пенсионеров в Европе, но между нами огромная пропасть. Мы считаем закон антинародным. Мы требуем снизить пенсионный возраст до 58 лет. Мы считаем, что латать дыры бюджета нашими невыплаченными пенсиями нельзя, это антиконституционно», – заявила лидер движения Майкен Бейгарстанова.

58-летняя Майкен Бейгарстанова столкнулась с тем, что женщинам трудно устроиться на работу после 50 лет.

По её словам, почти 400 тысяч женщин подписали петицию о снижении пенсионного возраста. Во многих городах Казахстана есть чаты, в которых обсуждается эта проблема.

«Многие женщины не доживают до пенсионного возраста, после 50 лет нет здоровья, на работу не берут, особенно после Covid-19 пошатнулось здоровье», – сказала лидер движения.

По словам Майкен Бейгарстановой, они провели три встречи с представителями Министерства труда, но результата не получили, поэтому сейчас они хотят обсуждать вопрос пенсионного возраста с депутатами сената и мажилиса.

«Мужчины выходят на пенсию в 63 года, и от этого много не изменится. А женщины работают, потом идут домой, и работают на второй работе – воспитывают детей, ведут домашнее хозяйство», – отметила она.

Участницы «Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста женщин 58 лет» / Фото informburo.kz

Участница группы Ольга Смирнова обратила внимание, что женщины в Казахстане много рожают.

«Минимум в казахской семье – три ребёнка, в среднем – пять-семь детей. В Европе два ребёнка – самое большое количество. Коэффициент рождаемости там достиг точки невозврата, у нас коэффициент – 2,9. Наши женщины рожают детей, воспитывают и поднимают их. И нужно учитывать, что никогда физиологию женщин нельзя сравнить в мужской», – сказала Ольга Смирнова.

Она добавила, что после 50 лет здоровье женщин начинает стремительно ухудшаться. Если она теряет работу, на которую в таком возрасте устроиться крайне сложно, содержать её вынуждены дети. А они в свою очередь зачастую обременены различными кредитными обязательствами и ипотекой.

Также участница выступила с критикой проекта «Серебряный возраст». Он предполагает повышение экономической активности людей старшего возраста. По проекту рабочие места будут создавать дополнительно для людей предпенсионного возраста, а государство будет субсидировать часть зарплаты таким служащим за счёт средств бюджета. При этом срок участия в проекте составляет не более 12 месяцев. После завершения срока участия работодатель трудоустраивает работника на постоянное рабочее место до выхода на пенсию. С этим участники не согласны. Они убеждены, что за такой короткий срок проект принесёт мало пользы, а трудоустройство вызывает у них тревогу, ведь непонятно: понизят им зарплату после, останутся ли условия труда прежними. Ольга Смирнова убеждена, следует увеличить срок помощи хотя бы на пять лет.

Закиева Динара / Фото informburo.kz

Депутат мажилиса Динара Закиева объяснила, что для адресации депутатского запроса проводят большую работу. Чтобы его составить, необходимо работать с уполномоченным государственным органом, в этом случае – Министерством труда и социальной защиты. При этом она призналась, что разделяет чувства участниц движения. «Я впервые столкнулась с вашим обращением. Как депутат мажилиса я возьму обращение в работу, дам свой телефон и не буду пропадать. Буду писать, какими этапами работы я конкретно в данный момент занимаюсь», – пообещала Динара Закиева. Она заверила, что попробует предложить от себя поправку в подходящий законопроект об изменении пенсионного возраста. «Если будут вносить подходящий законопроект, я попробую от себя внести поправку, где предложу поменять возраст. Но я вам гарантирую, что отменить его не получится», – сказала она. Также участницы предложили внести ещё одну поправку в законодательство. Если женщине 58 лет, она обратилась в центр занятости, но её не трудоустроили, то в таком случае она имеет право выйти на пенсию. Динара Закиева также выразила готовность огласить коллегам такое предложение. В конце встречи депутаты попросили собрать участниц все предложения и направить им, чтобы они смогли принять их в работу.

Есть ли в перспективе планы по снижению пенсионного возраста для женщин, ответили в Минтруда.

«Пенсионный возраст основан на результатах исследований и долгосрочных актуарных прогнозах, которые провели международные и отечественные эксперты. Пенсионный возраст в Казахстане соответствует международной практике, а также экономической и демографической ситуации в мире. Поэтому вопрос об изменении пенсионного возраста в Казахстане не рассматривают», – сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В Министерстве добавили, что решение о повышении пенсионного возраста также продиктовано казахстанской пенсионной системой. В стране действует трёхуровневая пенсионная система. Она включает:

солидарную;

базовую (предоставляется всем казахстанцам, которые достигли пенсионного возраста, в размере от 54 до 100% от прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе (как до 1998 года, так и после этой даты);

накопительную (из ЕНПФ).

Совокупный размер пенсии привязывают к трудовому стажу. При этом система солидарных пенсий постепенно сворачивается: при их назначении учитывается трудовой стаж, который получил человек только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. А роль накопительной пенсии растёт.

«Чтобы обеспечить достаточный объём пенсионных накоплений для получения адекватных пенсионных выплат в старости в Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года, которую утвердили в 2014 году, предусмотрели постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 2018 по 2027 годы на 6 месяцев ежегодно», – отметили в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что многие страны повышают пенсионный возраст. Например, в Грузии пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, для женщин – 60 лет; в России с 2019 по 2028 год будет постепенно повысят пенсионный возраст мужчин и женщин на 5 лет.

В Минтруда подчеркнули, что повышение пенсионного возраста не коснулось женщин, которые имеют право на льготы по раннему выходу на пенсию. К ним относятся:

женщины, которые родили (усыновили или удочерили) пять и более детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, они могут выйти на пенсию в 53 года;

женщины, которые проживали в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска Семипалатинского испытательного ядерного полигона с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет, они могут выйти на пенсию в 45 лет.

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