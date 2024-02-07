Жертвами стали и пациенты, и медики. Депутат о необходимости полного пересмотра модели ОСМС

Президент на заседании Правительства абсолютно справедливо раскритиковал систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и поставил четкие задачи перед Правительством. Об этом в своем телеграмм-канале написал депутат Мажилиса Парламента Асхат Аймагамбетов.

«К сожалению, проблем действительно очень много. Необходим полный пересмотр модели ОСМС. Пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) недостаточно четко определен. Граждане сталкиваются с трудностями при попытке получить медицинскую помощь, словно проходя настоящий квест. Клинические протоколы не обновляются должным образом или без контроля дополняются новыми анализами и лекарствами. Между тем, бюджет ОСМС достиг рекордного уровня, при этом медицинские организации накопили огромную кредиторскую задолженность, и граждане вынуждены сами оплачивать медицинские услуги. Вчера, при согласовании кандидатуры нового министра здравоохранения, наши депутаты подняли все эти вопросы. Отмечу, что министр имеет правильное видение по решению всех этих проблем. Надеюсь, эта позиция не изменится и будет претворена в жизнь. Жертвами всей этой ситуации становятся не только граждане, не получающие доступную медпомощь, но и сами медицинские работники. Из-за дефицита средств они ограничены в возможностях лечения согласно протоколам: не могут назначить все необходимые исследования или лечение, и, в результате, находятся под риском привлечения к ответственности. Повышение взносов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) от граждан или бизнеса проблему не решит. Действительно нужны системные реформы в здравоохранении, о чем как раз и говорит Глава государства. Необходимы четкие и понятные для всех граждан перечни медицинских услуг, которые будут доступны каждому. Глава государства уже указал на конкретные шаги решения в этом направлении. Надеюсь, правительство эффективно воплотит эту задачу в жизнь», — высказался Асхат Аймагамбетов.

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