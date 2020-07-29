Жертвоприношение на Курбан-айт состоится в режиме онлайн в Костанайской области

В Казахстане мечети на Курбан-айт будут закрыты. Верующим мусульманам предлагают провести жертвоприношение в формате онлан. Для этого запустили в работу специальный сайт, где верующий может выбрать вид скота, определиться с весом и даже заказать фото или видеоотчет процесса забоя животного.

Ежегодно казахстанские мусульмане праздновали Курбан айт в мечетях, но в этом году свои коррективы внёс коронавирус. Из-за пандемии в стране введено ограничение на проведение массовых мероприятий для того, чтобы не допустить распространения заболевания среди населения. На время действия карантина также приостанавливается работа религиозных объектов. На Курбан-айт мечети так же остаются закрытыми.

«В мечетях никакого празднования не будет, Айт- намаз читаться не будет, людям не нужно приходить туда, бете закрыто. Обращаюсь ко всем верующим, больше по мере возможностей оставаться дома, если мы сами не будем ограничивать, нас никто не оградит»,- сказал наиб-имам мечети Мандай батыра Азамат Мурзаканов.

В период празднования Курбан айта с 31 июля по 2 августа запрещено проведение мероприятия с массовым скоплением людей во всех организациях, независимо от форм собственности. Духовное управление мусульман Казахстана призывает верующих с пониманием и чувством ответственности отнестись к таким изменениям и предлагает альтернативный вариант жертвоприношения — онлайн. Запущен сайт Qurban2020.kz. Здесь до 30 июля в онлайн-режиме принимаются заявки на обряд жертвоприношения и заявления от нуждающихся и малоимущих на получение мяса.

«Заходя на этот сайт, каждый человек желающий жертву принести. Выбирает регион, скотину, какую хочет принести в жертву, автоматически выходит сумма, потом соглашается, нажимает, если нужно оставить свои имя, фамилию, если он желает фото и видео жертвоприношения, то с этим соглашается или отказывается»,- пояснил Азамат Мурзаканов.

Все мясо, которые будет забито в Костанайской области таким образом, отмечает Азамат Мурзаканов, будет распределено среди нуждающихся. Уже сейчас заявки на его получение подали онлайн дом престарелых, интернет для детей сирот в Рудном и малообеспеченные семьи. Мясо доставят до места волонтёры.

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