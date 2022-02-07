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Жертвы финансовых пирамид в РК потеряли 54 млрд тенге

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В Казахстане от действий финансовых пирамид пострадали более 31 тысячи человек, сообщает informburo.kz.

В Казахстане жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи человек, они потеряли более 54 млрд тенге, сообщил на брифинге МВД начальник следственного департамента Санжар Адилов. Число мошенников растёт с каждым годом. В 2021 году в суд направили 213 уголовных дел по финпирамидам, а в 2020 году – 149. К уголовной ответственности привлекли 126 человек, 38 из которых осудили, остальные всё ещё находятся под следствием.

Злоумышленники прикрываются легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами.

«Мошенник покидает страну с большим кушем, а горе-инвесторы пишут заявления в правоохранительные органы, понимая, что деньги уже не вернуть», – рассказал начальник следственного департамента МВД.

Единственный способ не нарваться на мошенников – полное игнорирование финансовых пирамид. Если вам предлагают принять участие в заманчивом проекте, вложить деньги, привести друзей и гарантируют, что ваши вложения будут в целости и сохранности, не верьте, предостерёг представитель МВД.

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