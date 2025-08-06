В Казахстане до конца года намерены ввести предельные цены на подсолнечное масло. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, отметив, что с производителями уже достигнуты предварительные договоренности.
Он добавил, что с 1 августа начали действовать меры по снижению отпускной цены со стороны производителей на соль.
«То что касается соли, то с 1 августа договоренность есть, что определенные меры направлены на снижение отпускной цены со стороны производителя. То, что касается подсолнечного масла, то мы уже достигли договорённости с ассоциациями, Министерством сельского хозяйства. До конца года будет некий предельный уровень. Ещё раз хочу прокомментировать: это не государственное регулирование. Это соглашение между нами и производителями, жест доброй воли со стороны производителей. То, что касается по мясу, меры какие принимаются, еще раз повторюсь — насыщение рынка, крупные игроки, точечно, где возникает ситуация с мясом, где ажиотажный спрос по той или иной причине возникает, они участвуют по рыночным ценам, по оптовым ценам и помогают сглаживать ситуацию, работа на постоянной основе будет проводиться. Это постоянно будет проводиться, но мы её усиливаем ближе к межсезонью. У нас межсезонье — это осенне-зимний период и зимне-весенний. У нас два таких переходных момента, мы максимально включаем все имеющиеся ресурсы», — отметил Арман Шаккалиев.
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