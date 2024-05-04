Жесткая посада самолета в Костанайской области

Санитарный рейс №АК31224 тип воздушного судна Ан-2 государственный регистрационный номерной знак UP-A0124 авиакомпании «Навигатор», выполнявший рейс Аркалык-Аксункар (Костанай) в 16:10 после взлета воздушное судно осуществило кабрирование (резкое снижение высоты) и съехало на водоем (талые воды).

На борту воздушного судна находились 2 члена экипажа и 3 служебных пассажира. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы Департаментом по чрезвычайной ситуации по Костанайской области в городскую больницу города Аркалык. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия.

В соответствии с Правилами по расследованию происшествии и инцидентов, данное авиационное событие классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия.

Причины и обстоятельства данного происшествия выясняются.

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