Жесткий карантин могут вернуть в Костанайской области

В Костанайской области могут вернуть жесткий карантин. Специалисты указывают, что из-за не соблюдений санитарных требований в регионе отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Только за трое суток в регионе выявлено 35 случаев, при этом 14 с симптомами, передает alau.kz

В Костанайской области прошло уже несколько этапов по смягчению карантина. Разрешена деятельность множества заведений, свободный выход жителей из дома. Но это привело к росту заболеваемости коронавирусом, отмечают специалисты. Причем инфекция теперь регистрируется в тех частях области, где ее не было.

«Только за период с 13 по 15 июня у нас в области зарегистрировано 35 случаев КВИ, в том числе 14 случаев с симптомами. Хочу отметить, что заболели люди в южных регионах нашей области. Это Амангельдинский, Жангельдинский районы , где ранее не регистрировалось это заболевание. также стали регистрироваться заболевшие среди населения города Аркалыка», — рассказал главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло.

Самое большее количество заболевших — 18 человек в Костанае. Владимир Нечитайло отметил, что костанайцы перестали соблюдать социальную дистанцию, носить маски в автобусах и других общественных местах. В целом жители перестали соблюдать элементарные санитарные требования. Все это по словам главного санитарного врача области, приведет не к дальнейшему смягчению карантина, а наоборот.

«В случае дальнейшего роста заболеваемости, не выполнения карантинных мероприятий мы будем вынуждены принять меры по усилению карантинных мероприятий как в области, так и в городе Костанай», — пояснил Владимир Нечитайло.

Ранее специалисты заявляли, что сейчас почти в 80 процентах случаев коронавируса болезнь протекает в легкой или же бессимптомной форме. Но в инфекционном отделении больницы, где сейчас проходят лечение больные со средней и тяжелой формой указали, что в последние дни сложных случаев становится все больше. Все они подлежат обязательной госпитализации.

«Лечению противовирусных препаратов подлежат больные со средней и тяжелой степенью тяжести. препарат мы принимаем в инфекционном стационаре согласно клиническому протоколу, то есть весь Казахстан его принимает. Это препарат запатентованный», — указала заведующая инфекционным отделением костанайской областной больницы Карина Юсупова.

Сейчас, именно в этом блоке лежат 18 больных коронавирусом. Все они проходят лечение. А вот бессимптомные, то есть те у кого нет острых проявлений лечатся в отдельном стационаре в городе Тобыл. Но они могут наблюдаться и на дому. Правда, если позволяют условия, а именно с ними не живут пенсионеры, беременные и площадь квартиры позволяет изолироваться. Им назначают лечение как от простуды.

«10-14 дней они наблюдаются дома. если появилась заложенность носа то здесь промывание носовых пазух, также орошение зева, витаминотерапия. то есть все зависит от клинических проявлений», — добавила Карина Юсупова.

Но если симптомы проявляются, поднимается температуры и повторные тесты оказываются положительными, то этих людей отправляют в стационар. На сегодняшний в Костанайской области зарегистрировано 233 случая коронавируса.

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