Жесткий карантин могут ввести для «красной» зоны по COVID-19 в Казахстане

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Глава Управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Минздрава Роза Кожапова на брифинге в СЦК рассказала, в каком случае будет рассматриваться введение жесткого карантина в стране из-за КВИ, передает nur.kz
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Роза Кожапова сообщила, что вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае перехода того или иного региона в «красную» зону согласно матрице.
«На сегодня только один регион — Нур-Султан — находится в “желтой” зоне. Когда регион в “желтой” зоне, то введение каких-то жестких ограничительных мер с нагрузкой на бизнес не предусмотрено. В случае перехода региона в “красную” зону, возможно, будет вводиться и система Ashyq, и ограничительные мероприятия в два этапа», — добавила спикер.
Между тем, по ее данным, эти мероприятия находятся на стадии обсуждения с НПП «Атамекен». В целом, как подчеркнула спикер, решение будет приниматься по результатам рассмотрения на МВК. Ранее на брифинге рассказали о том, какие вакцины против COVID-19 сейчас доступны в Казахстане.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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