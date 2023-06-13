Жесткий контроль вместо запрета вейпов: петицию подписали 50 тысяч казахстанцев

Гражданский запрос против неэффективных запретов поддержало уже более 50 тысяч казахстанцев. Документом предлагается вместо полного запрета вейпов ввести жесткое регулирование и контроль, сообщает zakon.kz.

Петицию против неработающих запретов на имя президента Касым-Жомарта Токаева составила журналист, блогер и основатель сообщества о снижении вреда Tastau.qaz. Татьяна Фоминова. По ее словам, она появилась из-за обострившейся дискуссии вокруг возможного запрета вейпов в Казахстане, инициатором которого выступило Министерство здравоохранения и общественные организации, известные своими антитабачными инициативами.

Петиция, по словам, Татьяны Фоминовой имеет противоположный посыл – нужны не запреты, которые останутся на бумаге и не решат проблему, а жесткое регулирование и контроль.

«То, что Петиция против неработающих запретов нашла такую активную поддержку общества, лишний раз доказывает, что граждане Казахстана устали от бездумных запретов вместо продуманного контроля и регулирования. Запретить продукцию, которая изначально была разработана и предназначается взрослым курильщикам, но из-за повсеместного нарушения существующих норм стала популярна у подростков, проще всего. Но запрет не решит проблему, а лишь загонит вейпы в «тень» и тем самым создаст окно возможностей для коррупционеров», – считает она.

Для подтверждения своих слов спикер провела параллель с ситуацией по запрету кальянов и снюсов: их запретили в Казахстане еще в 2020 году, но они по-прежнему находятся в обороте, только уже в теневом.

Авторы петиции отмечают, что нельзя не учитывать и тот факт, что у Казахстана общие границы с Россией и Кыргызстаном – нашими соседями и партнерами по ЕАЭС, где вейпы разрешены к продаже.

«Если принять запрет в Казахстане, то его будет сложно соблюдать из-за общей границы и отсутствия таможенного контроля, что, кстати, признавали и инициаторы этого запрета», – заявила Татьяна Фоминова.

Единственное, с чем согласны сторонники петиции, так это с тем, что лица, не достигшие совершеннолетия, не должны иметь доступа к никотиновым продуктам ни в коем случае.

Но, по их данным, в законодательстве Казахстана уже есть все меры по предотвращению продажи вейпов несовершеннолетним. Так, запрет на продажу вейпов лицам, не достигшим 18 лет, предусмотрен в статье 110 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Также существует норма о том, что табачные изделия, опять же включая электронные, не должны продаваться у кассы и находиться в открытой выкладке.

«Однако данная мера никак не распространяется на «серых» продавцов, которые продают вейпы подросткам. В чем же кроется проблема? Наверное, в том, что для вейпов у нас до сих пор отсутствует сертификация и в законе не предусмотрен пункт о проверке соблюдения запрета на размещение и открытую выкладку. Запрет есть, а проверки – нет. Так не лучше ли привести в порядок имеющийся закон и ввести сертификацию?» – сказано в петиции.

Татьяна Фоминова добавила, что в настоящее время в Казахстане рассматривается возможность рассмотрения петиции в правительстве при условии, что она соберет более 50 тысяч голосов.

«Мы уже создали такой прецедент: петиция против неработающих запретов набрала 50 тысяч голосов всего за три недели. В первую очередь проголосовали алматинцы, астанчане, шымкентцы, но в целом много городов страны приняли участие в голосовании. В петиции мы обратились к парламентариям с просьбой прекратить создавать заведомо неработающие запреты. В нашем случае конкретно речь шла о вейпах. Но я думаю, люди голосовали более глобально, не только по вейпам, а по теме запретов, которые не работают», – резюмировала она.

Глава ассоциации Qazspirits Дмитрий Жуков в свою очередь напомнил, что в 2021 году они направляли в правительство предложение о регулировании категории электронных сигарет.

Но тогда, по его словам, антитабачные организации и Минздрав остановили рассмотрение данного предложения, аргументируя тем, что такое регулирование должно вводиться на уровне ЕАЭС, что и привело, по его оценке, страну к нынешней ситуации, когда несовершеннолетние имеют доступ к этой продукции.

«Призываем правительство и депутатов Мажилиса обратить внимание на этот гражданский запрос и рассмотреть вопрос более жесткого регулирования, а не полного запрета», – отметил он.

Представитель Ассоциации вейперов Казахстана Антон Шишковский считает, что запрет вейпов при разрешенных к обороту и продаже сигаретах означает лишить миллионов казахстанских курильщиков права выбора менее вредной альтернативы.

По его словам, на сегодня рынок вейпинга в Казахстане на 70%-80% сосредоточен в сером правовом поле. Единственная причина тому – отсутствие регулирования, связанное с мораторием на проверки.

«Мораторий действует три года, и тот продукт, о котором мы сейчас говорим, набрал обороты за эти три года. Это нелепое совпадение, которое привело вот к таким последствиям. Есть ряд недобросовестных продавцов, которые в погоне за прибылью начали реализовывать вейпы несовершеннолетним. Их никто не проверял и не контролировал. Более того, большая часть из них даже не знали, что эта продукция запрещена к реализации лицам, не достигшим 21 года. В стране никто не говорил, что это нельзя, и никто не наказывал за эти нарушения», – отметил он.

Между тем, по его данным, за последний год проделана огромная работа по регулированию в этой отрасли, в том числе введены акцизы, маркировка, приняты стандарты по данному виды продукции, на стадии утверждения технический регламент. И на постоянной основе проводится разъяснительная работа с розничными продавцами.

Авторы и сторонники петиции призывают, следуя примеру развитых стран и учитывая практику соседей, вводить запрет только на продажу вейпов несовершеннолетним, как это было сделано с сигаретами и алкоголем, а не вводить запрет на вейпы в целом, тем более, что по целому ряду причин он все равно не будет работать.

10 мая депутат Мажилиса Нургуль Тау предложила ввести запрет на продажу вейпов в Казахстане.

Идею поддержали в Минздраве. Однако в ведомстве не смогли ответить, будет ли на практике соблюдаться запрет вейпов в Казахстане.

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