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Жестоко убита мать троих детей. Родные требуют наказать виновных

Фото:instagram.com/nemolchi.kz

Жестокое убийство произошло 3 август. Полицейские задержали подозреваемого — 29-летнего супруга убитой. Но родные требуют, чтобы наказали всех людей, причастных к этой трагедии, передает Tengrinews.kz.

Об этом они написали на странице nemolchi.kz в социальной сети Instagram. В посте есть переписка, где родные рассказали, что в тот день погибшая вместе с мужем должна была пойти в кафе, чтобы отметить ее день рождения. И подробности той трагедии, которые им рассказали работники кафе, где они находились.

Происшествие случилось в Кызылорде.

«В 2015 году они поженились. У них трое детей. Это не первый раз, когда он ее избивал. Она его все время принимала, прощала ради детей», — написали они.

Родные требуют наказать всех виновных в убийстве.

«Мы требуем привлечь к ответственности полицейских, которые оставили женщину убийце, допустили особо тяжкое преступление! Признать брата Нурбола соучастником убийства! Его жену привлечь за недонесение о преступлении, а сотрудников караоке — за то, что уничтожили видеозапись, став подельниками! За все убийства женщин, которые произошли за эти два года, призвать к ответственности тех, кто отменил Закон «О профилактике семейно-бытового насилия»! Примите наконец-то этот закон! Сколько еще нужно смертей? Требуем отставки начальника ДП Кызылорды», — записаны их требования.

В Департаменте полиции Кызылординской области отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Убийство».

«3 августа ночью в состоянии алкогольного опьянения житель Кызылорды избил свою жену. От полученных тяжких телесных повреждений 27-летняя гражданка скончалась. С целью задержания 29-летнего горожанина, который скрылся с места происшествия, была создана следственно-оперативная группа. В ходе проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий он задержан в доме друга, где и скрывался», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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