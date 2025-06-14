Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 14 июня посетила врачей Карагандинской областной детской больницы, на которых накануне было совершено жестокое нападение со стороны родственника пациента, сообщает Zakon.kz.
Медики получили серьезные травмы: сотрясение мозга, переломы носа, множественные ушибы и гематомы. В настоящий момент они находятся в отделении экстренной нейрохирургии, где им оказывается необходимая помощь.
Альназарова назвала случившееся «вопиющим актом насилия» и подчеркнула, что такие действия требуют самого жесткого реагирования со стороны правоохранительных органов и общественного осуждения. По ее словам, уже приняты меры по усилению защиты медицинских работников, включая установку систем видеонаблюдения в больницах и на выездах скорой помощи. Однако трагический инцидент в Караганде, по ее мнению, указывает на то, что этих мер недостаточно.
Министр заявила, что ведомство инициировало ужесточение уголовной ответственности за агрессию в отношении медиков. Она также процитировала президента Казахстана, который накануне отметил, что безопасность и общественный статус врачей должны быть приоритетом: «Лица, нарушающие общественный порядок, обязательно будут отвечать по всей строгости закона».
Альназарова выразила обеспокоенность тем, что случаи насилия и публичных обвинений в адрес врачей подрывают доверие между пациентами и медицинским сообществом. Она пообещала добиваться справедливого наказания для виновных и продолжать работу по системной защите прав медицинских работников.
«Призываю все стороны к цивилизованному диалогу. Нельзя переступать черту человеческих и этических норм», – подытожила министр.
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