Прокуратурой Костанайской области реализуется проект «Счастливое и безопасное детство», в рамках которого городах и районах области созданы мобильные группы оперативного реагирования на факты нарушения прав детей, проживающих в трудной жизненной ситуации, находящихся под угрозой или подвергающихся насилию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Костанайской области.
Мобильные группы прокуроров, куда также включены государственные органы, посетили 269 семей, 96 из которых получили социально-правовую помощь.
В Костанае выявлен факт жестокого обращения матери с ребёнком в возрасте полутора лет. При осмотре ребёнка обнаружены многочисленные телесные повреждения. Ребёнок был отобран у матери и помещён в специализированное учреждение.
По данному факту начато досудебное расследование по ст.140 ч.2 Уголовного кодекса РК «За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним».
Защита прав и интересов несовершеннолетних является одним из ключевых направлений работы прокуратуры.
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