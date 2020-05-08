Жездебай Истлеев — Память о Великой Отечественной войне

Истлеев Жездебай 1907-1988 г. Воевал в звании старшины 69 сп. 97 ксд на 3-Белорусском, 1-Дальневосточном фронтах с 1941-1945 г. Награжден боевыми орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2-ст., медалями За отвагу, За победу над Германией, За победу над Японией. Внук старшина ПС КНБ РК. Есть правнуки.

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