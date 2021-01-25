Жильцов дома эвакуировали из-за пожара в Костанае

24 января в 18:14 на пульт 101 поступили сообщение о пожаре в Костанае на улице Кобланды Батыра. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.
Горел строительный вагончикна площади 35 квадратных метров, расположенный на территории строящегося объекта. Пламя огня распространилось на облицовочную стену и утеплитель 5-этажного жилого дома, расположенного в нескольких метрах.
«Прибывшие через три минуты к месту происшествия бойцы специализированныой пожарной части №1 Костаная без промедления вступили в борьбу с огнем. Главную опасность представляли три баллона со сжатым кислородом и один баллон со сжиженным пропаном, находящиеся в горящем вагончике. Огнеборцы успели вынести из помещения все баллоны и сложили их на безопасном расстоянии от пожароопасной зоны. Кроме того, силами спасателей из подъезда по лестничному маршу многоэтажного дома было эвакуировано 30 человек из них трое детей», — отметили в пресс-службе.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается. Общая площадь возгорания составила 75 квадратных метров.
Сотрудники ДЧС призывают жителей региона позаботиться о своей безопасности и соблюдать осторожность в обращении огнём. В случае пожара звоните по телефонам «101», «112».
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