Жильцов многоэтажки спасли из пожара полицейские Лисаковска, сообщает Polisia.kz.

Происшествие случилось 9 июля около полудня. На телефон участкового инспектора полиции Жаслана Болдусова поступил звонок от жильцов дома 6 мкрн. Ему сообщили, что на 5-ом этаже на балконе находится маленькая девочка, а из квартиры идет дым.

К месту пожара немедленно прибыли участковый Азат Нургалиев, патрульный полицейский Айбек Байсапаков и заместитель начальника управления полиции Ораз Жансайбай. Также был вызван пожарный расчет. На месте стражи порядка оценили ситуацию. Было решено спасти ребенка, спустившись с шестого этажа на балкон.

– Балкон был слишком узкий, поэтому пришлось взломать дверь. К этому моменту на место прибыли пожарные, которые вынесли 8-летнего ребенка из задымленной квартиры, – рассказал Болдусов.

В это время полицейские начали эвакуацию других жильцов. Мама подростка рассказала, что в квартире находится ее 15-летняя дочка, которая не может выйти из квартиры из-за дыма. Полицейские помогли ей эвакуироваться и передали дочь матери. Пожар был оперативно потушен. По предварительным данным возгорание произошло из-за замыкания проводки.

Жильцы дома выразили благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации возгорания и эвакуации жильцов.

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