В Костанае пять домов официально признаны аварийными. Один из них уже начнут сносить в сентябре. В таких случаях собственникам квартир предоставляется арендное жилье от государства. Но, процесс это не самый быстрый. Плюс ко всему, большинство граждан такой вариант не устраивает.

Галина Каптел в двухэтажке №9 по улице Кочубея живет с 2017 года. Дом довольно старый, в этом году ему исполнится 65 лет. По словам женщины в квартире каждый сезон есть проблемы с отоплением и подачей горячей воды, зимой в подвале перемерзают трубы. А в июле 2023 года, плюс ко всему, в ее ванной обрушился потолок.

«До шифера, в общем там было отверстие. Мы подали в отдел жилищных отношений заявку на то, чтобы создали комиссию по анализу нашего технического состояния дома. Это протянулось, наверное, почти год, все стояло на том же месте», — говорит жительница дома №9 по улице Кочубея Галина Каптел.

Специалисты из жилищной инспекции все же приехали и провели оценку строения. Как итог, их дом признали аварийным. А после, Галине и ее соседям пояснили, что в таких ситуациях гражданам предоставляется от государства арендное жилье.

«Мы бы хотели, естественно, так как я потратила средства на эту квартиру, я бы хотела тоже купить себе квартиру, только уже более поновее, получше, ну, по собственному усмотрению. На собственный вкус. Мы все хотим свое жилье иметь, потому что мы все купили, мы все потратились», — объясняет Галина Каптел.

На сегодня в Костанае в общем имеется 5 аварийных домов. Первой такой статус получила двухэтажка №21 по улице Геологическая. Все собственники встали в очередь, и в течение двух лет им было выдано арендное жилье с правом выкупа. Руководитель отдела жилотношений сообщил, что в начале сентября строение снесут. Сейчас специалисты работают над расселением жителей остальных аварийных домов по арендным квартирам.

«Арендная плата — просто за пользование жилищем из госжилфонда, ежемесячная плата поступает. Стоимость ежемесячной платы зависит от остаточной стоимости жилья. Она варьируется. Может быть вообще и 1000 тенге, если балансовая стоимость у него маленькая. Ну, по крайней мере сейчас, уже новые квартиры закупаем, там стоимость не больше 10 тысяч, в зависимости от площади», — сообщил руководитель отдела жилотношений акимата Костаная Габит Бектабанов.

К этому ежемесячному платежу прибавляются и счета за коммуслуги. Что касается последующего выкупа арендного жилья, то здесь есть определенные условия. По сути, чем дольше человек живёт в квартире, как в арендной, тем дешевле становится это жильё. Это стандартные правила амортизации. И когда он решит выкупить квартиру, ему рассчитают уже остаточную её стоимость.

