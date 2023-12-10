Жильцы дома против строительства ледяной горки в центре Костаная

В этом году в планах у акимата Костаная построить горки, ледяной лабиринт, тарелочку — «ловушку для детей» и фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Уже определен и подрядчик, который приступил к работе.

Место ледового городка не изменится — это центральная площадь. Из бюджета на эти цели выделили 50 млн тенге. Впервые, кстати, появится каток и возле дворца молодежи.

«Уже места определены и согласованы частично — это каток на городском пляже, как и был в прошлом году. также там будет установлена и горка детская для катания и на сегодня согласованы места распределения большой горки, средней горки лабиринт и устройство еще одного катка здесь на территории центра», — говорит главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Станислав Лобанский.

Помимо этого в центре планируют установить 12 ледяных фигур знаков зодиака, символа года и фотозону с оленями. Что касается большой горки, то она, как и в прошлом году будет пятиметровой, с деревянными перилами и подсветкой. Малая горка аналогична по конструкции, но меньше по габаритам в два раза. При этом отдел ЖКХ сейчас столкнулся с проблемой. Несколько жителей многоэтажки по проспекту Аль-Фараби, где обычно ставят большую горку, против ее возведения.

«Столкнулись с такой проблемой, как ранее в прошлые годы устанавливали горку по проспекту Аль-Фараби, рядом находятся жилые строения, то есть начали поступать на сегодня жалобы, что остается молодежь там до позднего времени крики и все, то есть мешает жителям в ночное время», — говорит Станислав Лобанский.

Переместить ее в другое место сложно, отмечают в отделе ЖКХ. Если ставить ближе к «Казактелекому», то теряется место под центральную елку и сам наклон для раската. По габаритам она не подходит и чтобы поставить ее возле памятника Байтурсынову. Так что горка может остаться и на прежнем месте.

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