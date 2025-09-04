Депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева обратилась с запросом к заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву относительно исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Вопрос качества управления жильём касается каждого. Ошибки здесь видны быстро и наглядно, можно сказать, с порога. Летом депутаты нашей фракции встречались с жителями многоэтажек во всех регионах. Один из волнующих вопросов – аттестация профессиональных управляющих. Требование о наличии у управляющего документа, подтверждающего его квалификацию, было принято ещё в 2020 году. За пять лет удалось создать систему подготовки кадров, разработать и утвердить учебные программы. Сегодня работают 25 организаций, обучение ведётся в 10 областях и 3 городах. При этом люди учатся, но не аттестуются. Поскольку выдавать сертификаты учебные центры не могут. Управдом вошел в перечень профессий с обязательной аттестацией в порядке, установленном законом о профквалификациях. Выдавать сертификаты теперь могут только аккредитованные независимые центры признания. Таких в стране ноль. Таким образом, уполномоченный орган в лице Министерства промышленности и строительства так и не создал работающую систему независимой оценки знаний и быстро исправить ситуацию не получится. Аккредитация центра стоит миллионы, а желающих немного. Нашёлся один столичный центр без опыта работы в отрасли, который «почти получил документы». Ключевое слово «почти». Филиалов у центра нет, цена теста доходит до 100 тысяч тенге за специалиста. Для многих неподъёмно, а при монополии дешевле не станет. А те специалисты, что оплатят экзамен, вероятнее всего, включат это в стоимость услуг для жильцов. Экзамены только онлайн с прокторингом. Но давайте честно: управлять домом и управлять гаджетом — вещи разные. Многие опытные управдомы просто не справятся с техникой. Рынок рискует потерять специалистов, а жильцы — остаться без управления. При этом через семь рабочих дней вступают в силу полномочия жилинспекции проверять наличие сертифицированных специалистов в штате субъектов управления. А также у нанятых по трудовому договору профессиональных управляющих. Это ставит под угрозу деятельность всего института управления», — отметила Екатерина Смышляева.

