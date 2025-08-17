Самое высокая многоэтажка в Костанае до сих пор остается без парковки. Бизнесмену, строящему скандально известный ЖК «Васильевский» разрешили устранить проблему с нехваткой парковочных мест до 2027 года, хотя в последний раз, срок ему давался до лета текущего года. Напомним, застройщик уже давно задумал выкупить рядом стоящий жилой дом, чтобы на его месте сделать стоянку для машин.

ЖК «Васильевский по-прежнему остается без парковочных мест. Напомним, по улице Толстого несколько лет назад начали строить 19-этажный дом, рассчитанный более чем на 400 квартир. Правда для такого количества жителей подрядчик не предусмотрел парковки. Поэтому акимат города вышел с иском в суд. Обе стороны пришли к медиативному соглашению. Согласно последней договоренности, застройщик должен был решить эту проблему летом этого года, но не успел.

«На сегодняшний день, заказчиком, опять же продлено медиативное соглашение, в связи с тем, что невозможно исполнить данное медиативное соглашение. Продлили сроки до 2027 года»,-сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительств акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.

Площадь, которую занимает дом и его окружающая территория — 10 гектаров. По словам Гулсары Курмангалиевой, данному ЖК не хватает стоянки для 127 автомобилей, поскольку у дома, как оказалось уже есть парковка на 70 машин. Сюжеты об этом доме, мы уже делали. Тогда у застройщика было в планах решить проблему при помощи старого дома по адресу: ул.Толстого 32.

В отделе архитектуры и градостроительства акимата Костаная нам рассказали, что предприниматель на сегодня полностью выкупил двухэтажку. В ней имеется 21 квартира и 2 объекта бизнеса. Как оказалось, жильцов здесь уже нет, а вот магазины все еще работают. Однако, пообщавшись с продавцами мы узнали, что в скором времени и они покинут свои помещения.

Но, на снос дома разрешения застройщик еще не получил. На месте этой двухэтажки планируется возвести многоуровневый паркинг. Гулсара Курмангалиева напомнила, что в Костанае также совсем скоро приступят к разработке нового генерального плана города. Компания, которая им займется, определится уже в сентябре. На проект ему дается два года. Стоимость работы — 300 миллионов тенге из бюджета области. А, у дома, из-за сложившейся ситуации, нет проекта детальной планировки.

«Проект детальной планировки не разработан в связи с тем, что есть разночтения, не соответствует функциональному зонированию. Поэтому, необходимо произвести корректировку генплана, после этого будет приведено в соответствие функциональное зонирование и ПДП разработается далее»,-сказала Гулсара Курмангалиева.

Поэтому обустроить парковку под нужное количество автомобилей, бизнесмену необходимо в срок.

