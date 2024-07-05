Жильцы заметно улучшат свои условия. Комиссия о новом жилье пострадавших от паводка в Костанае и Костанайском районе

В областном центре и в Костанайском районе до конца июля завершат строительство домов для пострадавших от паводка. В селе Алтынсарино в новые дома заселится 21 семья. По словам акима района, полностью строительство завершат 9 июля, а после останутся работы по благоустройству прилегающей территории. Площадь нового жилья — 80 квадратов, плюс земельный участок в 8 соток

Дом Алии Нугмановой в селе Алтынсарино во время паводка полностью ушел под воду. Восстановлению он уже не подлежал. Перед женщиной стоял выбор: купить квартиру, либо ждать окончания строительства. Выбрала она второй вариант. Пострадавшая хотела жить именно в родном селе. Ее дом уже достроили, совсем скоро она вместе с семьей отпразднует новоселье.

«Все, что мы потеряли в этой воде, в этом паводке, нас не оставили в стороне предприниматели. Выдали новые холодильники, телевизоры большие. Огромное, огромное всем спасибо, кто принимал участие в строительстве домов, низкий вам поклон. Мы очень счастливы, это шикарные дома. Только жить, и расти дальше, одно удовольствие», — говорит жительница села Алтынсарино Алия Нугманова.

Всего в селе Алтынсарино во время паводка пострадало 147 жилых домов. Согласно техническому заключению 74 дома были признаны аварийными. 53 семьи уже заселились в новые квартиры. Остальные ожидают окончания строительства типовых домов, общей площадью 80 квадратов. Новый микрорайон, где сейчас идет строительство, получил название «Таза булак». Всего здесь 21 дом. Строительством занимаются шесть подрядных организаций.

«На сегодня девять домов у нас завершены. Остальные планируем завершить девятого числа. Сейчас ведутся к завершению работы по благоустройству, заборы смонтировать осталось, и последние штрихи по отделке. На постоянной основе у нас расположен здесь штаб ведется ликвидация дефектов после ремонта и строительства», — сообщил аким Костанайского района Берик Танжариков.

В Костанае в результате весеннего половодья пострадало более 200 домов. На сегодня 96 семей уже заселились в новые квартиры. В 106 домах идёт ремонт. А в микрорайоне Кунай на стадии завершения строительство домов. Пять из них уже готовы. Остальные закончат к 20 июля. И к концу месяца людям вручат ключи от новых домов.

«Местные материалы, местные строители, местная компания, которая оплачивает налоги. И очень важно то, что эти средства по поручению главы государства не бюджетные. Все крупные бизнесмены работающие в стране, и работающие на территории Костанайской области направили средства на строительство и выкуп людей пострадавших. Это очень важно», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Как отметил аким Костаная, пострадавшие, которые ждут окончания строительства, уже знают, кто в каком доме будет жить. Жильё будет в чистовой отделке, к ним уже подведен газ, а в кухне стоят газплиты.

«И ремонт не делали, и линолеум старый был видно после паводка. И территории тоже неухоженные были, небольшие территории неухоженные. Сараи какие-то, паводок — это плохо, а кому-то вот, видите, польза. Жители заметно улучшат свои жилищные условия», — сказал член Национального курултая Серик Бектурганов.

Подрядная организация, которая занимается строительством, местная. Если после заселения люди обнаружат какие-то дефекты, подрядчик будет их исправлять. Стоимость одного дома — 22 миллиона 800 тысяч тенге.

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