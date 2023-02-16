Жилье для матерей-одиночек в Казахстане в 2023 году

Для одиноких матерей одна из важных проблем — жилищная. Им власти РК выделяют жилье из государственного фонда. Одинокие мамы также могут приобрести квадратные метры по льготным программам.

Очередь на квартиру из государственного фонда

В Казахстане нет официального статуса мать-одиночка, но на государственном уровне понимание проблемы одиноких родителей, прежде всего женщин, есть. На официальном сайте Gov.kz мать-одиночку определяют как женщину, родившую ребенка, но не вступившую в законный брак и не получающую алименты, сообщает nur.kz

Одинокие матери наравне со всеми семьями, имеющими детей, получают от государства выплаты и пособия. В вопросах получения жилья матери-одиночки приравниваются к неполным семьям, в которых разведенные или овдовевшие женщины сами воспитывают детей.

В Законе РК «О жилищных отношениях» (ст. 118, п. 1, пп. 12) установлено, что встать в очередь на жилье из государственного фонда могут одинокие матери, воспитывающие ребенка без отца, как члены социально уязвимой группы населения.

Как встать в очередь на квартиру матери-одиночке в 2023 году? С этим вопросом обращайтесь в государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН) по месту жительства. На сайте Gov.kz приведены условия, которые должны быть соблюдены при постановке в жилищную очередь:

В городах и других населенных пунктах женщина должна иметь постоянную регистрацию не менее 3 лет.

Мать должна проживать с ребенком в одном месте. При этом от ребенка не требуется время проживания 3 года.

В последние 5 лет женщина не должна иметь зарегистрированного на свое имя жилья.

Обозреватель в сфере недвижимости Карима Апенова пишет, что по многим льготным программам сейчас иметь постоянную регистрацию не менее 3 лет требуется только в Астане, Алматы и Шымкенте. В остальных населенных пунктах срок регистрации не важен.

Для учета в жилищной очереди по льготной категории «неполная семья» требуется представить такой пакет документов:

Заявление о постановке на учет. В нем указывается согласие на проверку наличия или отсутствия жилья из коммунального жилищного фонда.

Документ, удостоверяющий личность.

Свидетельство о рождении ребенка /детей.

Справка с места работы (для работающих).

Копия свидетельства об установлении отцовства.

Дополнительно могут потребоваться такие документы:

Справка о доходах для подтверждения принадлежности к социально уязвимой группе.

Справка местного исполнительного органа, если единственное жилье находится в аварийном состоянии.

Справка, что женщина не состояла в браке.

Получить услугу постановки в очередь на жилье можно онлайн на сайте eGov.kz. Для этого после авторизации на сайте заполните заявку, заверьте ее ЭЦП, прикрепите скан-копии документов.

Документы рассматриваются 30 календарных дней. Затем придет уведомление о постановке на учет с указанием номера очереди или мотивированный отказ.

Альтернативные решения проблемы жилья для матерей-одиночек

Как получить квартиру матери-одиночке в Казахстане?

Нужно встать на учет как нуждающаяся в жилье и получить подтверждающий документ. Затем уже как очередник акимата, одинокая мать может брать в аренду жилье без выкупа, получать субсидию на арендованное жилье или участвовать в льготных программах приобретения жилья.

Аренда жилья без выкупа

Для социально уязвимых групп населения в Казахстане уже около 5 лет существует возможность аренды квартир из государственного фонда. Получить такую квартиру могут неполные семьи и матери-одиночки, если их доход за последние 12 месяцев не превышал 3,1 прожиточного минимума (ПМ) на одного члена семьи.

ПМ в бюджете 2023 года определен в размере 40 567 тенге. Это значит, если на члена семьи приходится меньше 125 758 тенге в месяц, можно претендовать на получение квартиры в аренду без права выкупа.

Аренда предоставляется на долгосрочной основе, ее можно продлевать каждые 5 лет и проживать хоть всю жизнь, но без права собственности на нее. Оплачивается аренда такого жилья на основании утвержденной методики.

Субсидия на арендованное жилье

Субсидию на жилье, арендованное в частном секторе, могут получать некоторые льготные категории граждан, в том числе многодетные семьи. К такой категории могут относиться одинокие матери, которые воспитывают четверых и более детей. Основное требование для получения льготы — доход за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более 1 ПМ (40 567 тенге).

Получить субсидию можно таким путем:

Зарегистрируйтесь на портале «Отбасы банка».

Заполните заявление.

Найдите жилье и заключите договор аренды на него.

На свой счет в банке внесите половину стоимости аренды.

Когда будут выполнены эти условия, банк внесет вторую часть аренды. Затем переведет деньги на счет арендодателя.

Приобретение жилья по льготной ипотеке

Самым популярным и распространенным способом приобретения жилья для многодетных неполных семей стала программа «Бақытты отбасы». Как объясняет eGov.kz, женщины, воспитывающие 4 и более несовершеннолетних, или студентов-очников до 23 лет, считают многодетными семьями. Поэтому многодетные матери-одиночки могут воспользоваться «Бақытты отбасы». Действие этой программы в 2023 году для матерей-одиночек подтвердил портал Bankchart.

Для участия в программе надо стоять в очереди на жилье в акимате, а также иметь доход, не превышающий 2 ПМ в месяц на каждого члена семьи. Кредит предоставляется до 20 лет, первоначальный взнос — 10% от стоимости жилья.

Для покрытия части первого взноса можно получить жилищный сертификат. На сайте eGov.kz разъясняется, что жилищные сертификаты предоставляются двух видов:

Как социальная помощь на безвозмездной и безвозвратной основе, если доход на одного члена семьи меньше 3,1 ПМ в месяц.

Как социальная поддержка в виде бюджетного кредита на 15 лет по ставке 0,01% годовых, если доход на одного члена семьи больше 3,1 ПМ в месяц.

В 2022 году по программе «Бақытты отбасы» более 5 тыс. семей подали заявку на получение льготного кредита под 2% годовых. В 2023 году сбор заявок будет продолжен, но дата их приема пока не объявлена.

Жилищная политика в Казахстане в последнее время проводится в рамках лаконичных проектов. Они понятны всем, не имеют большого количества условий и показателей. Участвовать в них могут и матери, в одиночку поднимающие детей.

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