На пресс-конференции 31 июля заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал обеспокоенность казахстанцев по поводу возможного роста цен на жильё после принятия нового Налогового кодекса.
«Новый Налоговый кодекс ни в коем случае не повлияет на простых граждан. Мы стремимся и в этом году построим более 19 млн кв. метров, стоимость жилья у нас регулируется рыночными методами. Однако, присутствие государства, как заказчика, который приобретает жилье у частных строителей, дает свой эффект примерно в течение 10 лет. Стоимость жилья у нас не завышена. Я имею в виду сейчас сегмент не бизнес-класса или элитного жилья, а именно эконом-класса жилье — стоит ровно столько, сколько и должно быть. И резких ценовых колебаний мы здесь не видим. Принятие нового Налогового кодекса, мои коллеги говорили, уйдет такая практика, когда дробят бизнес крупные стройкомпании, извлекают большую прибыль. В данном случае, когда они будут оплачивать налоги, они будут получать меньшую прибыль, тем не менее стоимость в соответствии с проектной сметной документацией, государственный заказ, который мы делаем для малоимущих граждан, в рамках программ «Бақытты отбасы», «Наурыз Жұмыскер», мы ценовые параметры будем регулировать. Подчеркиваю, рыночным образом, но цены будут регулироваться», — отметилд Роман Скляр.
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