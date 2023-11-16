Жилье в Казахстане продолжит дешеветь – эксперт

По его словам, с начала года корректировка стоимости достигла 15%, что видно по предложениям застройщиков, которые сначала устанавливали одни цены, а затем постепенно их снижали, сообщает lsm.kz

«Это связано со спекуляциями из-за пенсионных вливаний на рынок жилья. Два года назад, помимо удорожания материалов, решение разрешить использовать излишки ЕНПФ в жилищных программ значительно подогрело стоимость на недвижимость. Сейчас мы наблюдаем корректировку. Поэтому цены могут снизиться еще на 5% перед тем, как прийти к справедливым», – пояснил Мусрепов.

Он добавил, что сейчас на вторичном рынке без какого-либо экономического обоснования высокие цены. Например, в Астане и Алматы благоустроенные квартиры стоят $1,5-2 тыс. за кв. м (700,18-933,58 тыс. тенге за кв. м по курсу Нацбанка). Эксперт отметил, что со снижением стоимости у застройщиков цены на вторичном рынке также будут постепенно опускаться.

Вместе с тем, по словам эксперта, на данный момент на рынке жилья наблюдается стагнация из-за отсутствия у казахстанцев возможности приобретать недвижимость.

Собеседник LS обратил внимание на то, что текущие процентные ставки банков превышают доходы населения, а программы Отбасы банка реализуются для ограниченного круга населения и не охватывают всех казахстанцев.

«Необходима программа, подобная «7-20-25″. При этом нужно сразу прописать условия, которые не повлияют на спекулятивный рост. Напомню, что запуск той программы позволил оживить рынок жилья, находившийся на тот момент в стагнации. К резкому скачку цен привело решение дать казахстанцам возможность использовать пенсионные средства без проработанного механизма, который предупредил бы спекуляции», – высказался эксперт.

Он добавил, что, хотя сейчас государственная ипотечная программа действует, финансирование проходит поквартально, и денег не хватает на удовлетворение потребностей казахстанцев.

«По большему счету, не нужно создавать разные программы. Достаточно расширить «7-20-25″, а также реализовать механизмы стабилизации цен. В том числе нужно расширять производство стройматериалов. Той же арматуры, которая необходима застройщикам. У нас есть все возможности выпускать любую продукцию. Это позволит снизить влияние от импортных составляющих», – заметил Мусрепов.

Другой мерой эксперт считает развитие регионов, в том числе моногородов, где много ветхого жилья. По словам собеседника LS, в городах, не являющихся мегаполисами, нужно создавать все условия для жизни, создавать рабочие места, инфраструктуру, а также обновлять жилой фонд.

В том числе, по мнению Мусрепова, необходимо повышать доходы населения, так как это одна из основных проблем, которые нужно решать.

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