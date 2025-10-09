С начала года жильё в Костанае подорожало почти на 10%. Сейчас средняя цена квадратного метра составляет около четырехсот пятнадцати тысяч тенге. Рост коснулся, как нового жилья, так и квартир на вторичном рынке. При этом спрос остаётся стабильным — объёмы продаж примерно такие же, как и в прошлом году, отмечают специалисты, работающие в сфере торговли недвижимостью.

Костанай входит в семерку городов Казахстана с самой высокой стоимостью жилья. С начала года квадратный в областном центре здесь подорожал почти на 10%. На цену влияют разные факторы — от расположения и развитости района до состояния дома, наличия ремонта, планировки и этажа. Значение имеет и год постройки, и, конечно, уровень спроса на жильё. Одной из причин роста цен специалисты по недвижимости называют общее повышение себестоимости строительства и, соответственно, рост стоимости самих строительных материалов.

«Вопрос, связанный с инфляцией, вопрос, связанный с импортом строительных материалов и зависимостью изменения курса к национальной валюте, к себестоимости строительства. Мы видим в Костанае также высокий рост стоимости земельных участков. Все это будет отражаться на стоимости», — говорит директор филиала «Союз строителей Казахстана» г.Астана Вячеслав Лазарев.

Кроме того, при этом всем сохраняется стабильный спрос на недвижимость — особенно на квартиры в хорошем состоянии и в районах с развитой инфраструктурой, поясняют специалисты.

«Если сравнивать с прошлым годом, количество сделок на вторичном рынке выросло примерно на 2%. В целом рынок остается активным: за аналогичный период, например 2024 и 2025 год, можно сказать, что находится на сопоставимом уровне. Средняя цена за квадратный метр в этом году составляет около 415 тысяч тенге, в прошлом году это было около 380 тысяч тенге — это вторичный рынок. А на первичном, т.е. это новостройки — в прошлом году было 320-380 тысяч, в этом году — 420-450 тысяч за квадратный метр», — говорит директор агентства по недвижимости Наталья Менчик.

Точно предсказать, как дальше поведёт себя рынок, невозможно — на него влияет множество факторов, отмечают специалисты. Любые изменения в кредитных программах сразу отражаются на спросе, а значит, и на ценах. Тем не менее, эксперты считают, что умеренный рост сохранится: подорожание будет постепенным — около 5–7% в год, что соответствует общей тенденции по стране.

Пенсионный возраст в Казахстане. Что будет в ближайшие годы Пенсионный возраст — важная тема для обсуждения во многих странах, и Казахстан не исключение. В...

Льготная ипотека "7-20-25" продолжит работать — принято важное решение Национальный Банк Казахстана сообщает о внесении изменений и дополнений в постановление «Об утверждении Программы ипотечного...