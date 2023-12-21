Жилье в кредит. Кому из костанайцев и почему отказали?

Уже второй год в Костанайской области успешно реализуется жилищная программа «Костанай жастары». В прошлом году 40 молодых людей обзавелись собственным жильем, тогда программа действовала только на территории Костаная. С этого года участниками смогли стать и жители сёл.

Жилье можно приобрести как в новостройке, так и на вторичном рынке. Максимальная сумма займа — 15 миллионов тенге, с выгодными условиями под 5% годовых.

«Говоря об отраслях, то есть в этом году мы убрали ограничения, которые были в прошлом году на территории города Костанай. Здесь у нас не было определенных приоритетных направлений. Все без исключения могли подавать документы. Отбор комиссии проводился по бальной системе», — говорит заместитель руководителя управления общественного развития Абылай-Хан Какенов.

В этом году на программу было выделено больше двух миллиардов тенге. Это совместные средства акимата Костанайской области и «Отбасы банка». Заявки на участие подали больше 1000 человек со всего региона. Однако много людей было отсеяно, молодые люди не смогли пройти процедуру платежеспособности, основная причина — их большая закредитованность.

«Банком уже подтверждено порядка 283 участников программы, из которых 106 уже прошли оценку платежеспособности. Оставшиеся кандидаты будут отбираться из резервного списка. Из 106 человек 73 прошли процедуру полного оформления займа, нашли жильё и получили льготный кредит», — говорит заместитель директора областного филиала «Отбасы банка» Адлет Жулаев.

Молодёжь от 18 до лет 35 участвовать в программе сможет и в следующем году. На льготное кредитование уже предусмотрели больше 2 млрд тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.