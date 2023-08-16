В ужасных условиях: детей-«маугли» нашли в квартире

Неблагополучную мать лишат родительских прав в Алматы, сообщает Polisia.kz.

Тревогу забила инспектор ювенальной полиции УП Медеуского района, которая на протяжении нескольких дней пыталась проверить семью гражданки Х., 1982 года рождения, числящаяся на учете полиции неблагополучной.

– Эту семью на учет мы поставили в мае этого года, она приехала из Павлодара. Во время проверок женщина неохотно шла на контакт. В ходе очередной проверки, 8 августа, я почувствовала неладное: в доме были слышны звуки, но дверь никто не открыл. К месту происшествия по моему сигналу были подтянуты местный участковый инспектор, сотрудники ДЧС и представители опеки. Дверь была принудительно вскрыта. Женщина находилась дома в состоянии алкогольного опьянения средней степени, как подтвердило освидетельствование. Детки – девочка, 2016 года рождения, мальчик, 2018 года рождения, и еще один мальчик, 2020 года рождения, были не ухожены. В доме царила антисанитария. Ребятишек незамедлительно доставили в центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – рассказала подробности участковый инспектор по делам несовершеннолетних ОЮП УП Медеуского района Айжан Бутабаева.

По словам руководства управления полиции Медеуского района, материал производства собран и 18 августа 2023 года будут представлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних для дальнейшего лишения женщины родительских прав.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.