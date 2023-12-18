Жилищная помощь: кому полагается и как получить

Министр промышленности и строительства приказом от 8 декабря 2023 года утвердил Правила предоставления жилищной помощи, сообщает Zakon.kz.

Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного бюджета гражданам, постоянно зарегистрированным и проживающим в жилище, которое находится на праве собственности как единственное жилище на территории РК, а также нанимателям (поднанимателям) жилища из государственного жилищного фонда и жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, на оплату:

расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;

потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций;

расходов за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Расходы услугополучателя, принимаемые к исчислению жилищной помощи, определяются как сумма расходов по каждому из вышеуказанных направлений.

Жилищная помощь определяется как разница между суммой оплаты расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума (в т.ч. капитальный ремонт, потребление коммунальных услуг и услуг телефонной связи), пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, и предельно допустимым уровнем расходов граждан на эти цели, установленным местными представительными органами, не более 10%.

Государственная услуга оказывается на бесплатной основе малообеспеченным семьям. Жилищную помощь назначают акиматы городов Астаны, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения.

Жилищная помощь оказывается по предъявленным поставщиками счетам на коммунальные расходы. Размер и порядок оказания жилищной помощи определяются маслихатами.

За назначением жилищной помощи граждане могут обращаться один раз в квартал в Государственную корпорацию или веб-портал «электронного правительства».

Для этого нужно подать заявление и приложить следующие документы:

В Госкорпорацию потребуются:

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

документы, подтверждающие доходы семьи (за исключением сведений, получаемых из соответствующих государственных информационных систем);

справка с места работы либо справка о регистрации в качестве безработного лица (за исключением сведений получаемых из соответствующих государственных информационных систем);

сведения об алиментах на детей и других иждивенцев;

банковский счет;

счета о размерах ежемесячных взносов на содержание жилого дома (жилого здания);

счета на потребление коммунальных услуг;

квитанция-счет за услуги телекоммуникаций или копия договора на оказание услуг связи;

счет о размере арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предъявленный местным исполнительным органом.

На веб-портал «электронного правительства» нужны:

запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

электронная копия документов, подтверждающих доходы семьи;

электронная копия справки с места работы либо справка о регистрации в качестве безработного лица;

электронная копия сведений об алиментах на детей и других иждивенцев;

электронная копия банковского счета;

электронная копия счета о размерах ежемесячных взносов на содержание жилого дома (жилого здания);

электронная копия счета на потребление коммунальных услуг;

электронная копия квитанции-счета за услуги телекоммуникаций или копия договора на оказание услуг связи;

электронная копия счета о размере арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным

исполнительным органом в частном жилищном фонде, предъявленного местным исполнительным органом.

Истребование иных документов не допускается.

Госкорпорация принимает заявление посредством информационной системы и направляет его услугодателю, осуществляющему назначение жилищной помощи.

Решение о назначении жилищной помощи либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги принимается услугодателем, осуществляющим назначение жилищной помощи. Уведомление о назначении либо мотивированный ответ об отказе в назначении жилищной помощи направляется в Государственную корпорацию или «личный кабинет» в виде электронного документа.

По каким причинам могут отказать в оказании жилищной помощи:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным в настоящих Правилах;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.



Как будут исчислять совокупный доход малообеспеченной семьи

Помимо этого Правилами установлен Порядок исчисления совокупного дохода малообеспеченной семьи либо граждан.

Совокупный доход граждан, претендующих на получение жилищной помощи, исчисляет услугодатель, осуществляющий назначение жилищной помощи (т.е. местные акиматы).

При исчислении совокупного дохода гражданина учитываются все виды доходов, полученные в Казахстане и за его пределами за расчетный период:

доходы, получаемые в виде оплаты труда, социальных выплат;

доходы в виде алиментов на детей и других иждивенцев, указанных в Кодексе «О браке (супружестве) и семье»;

доходы от личного подсобного хозяйства – приусадебного хозяйства, включающего содержание скота и птицы, садоводство, огородничество;

доходы от предпринимательской деятельности;

доходы от сдачи в аренду и продажи недвижимого имущества и движимого имущества;

доходы от ценных бумаг;

доходы, полученные в виде дарения, наследования недвижимого имущества, движимого и другого имущества;

доходы в виде безвозмездно полученных денег;

доходы в виде вознаграждений (интереса) по денежным вкладам и депозитам;

доходы в виде выигрышей в натуральном и (или) денежном выражении, полученных на конкурсах, соревнованиях (олимпиадах), фестивалях, по лотереям, розыгрышам, включая по вкладам и долговым ценным бумагам.

При исчислении совокупного дохода не рассматриваются в качестве дохода граждан:

адресная социальная помощь;

жилищная помощь;

единовременные пособия на погребение;

государственные социальные пособия по инвалидности детям с инвалидностью до семи лет;

государственные социальные пособия по инвалидности детям с инвалидностью с семи до восемнадцати лет первой, второй, третьей групп;

специальные государственные пособия детям с инвалидностью до семи лет;

специальные государственные пособия детям с инвалидностью с семи до восемнадцати лет первой, второй, третьей групп;

ежемесячные государственные пособия, назначаемые и выплачиваемые многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени;

стипендии, в т.ч. государственная именная и именная стипендии, выплачиваемые студентам, обучающимся в вузах, училищах, колледжах;

помощь, оказанная семье в целях возмещения ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;

единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка;

финансовая и материальная помощь обучающимся из числа малообеспеченных семей, оказываемая в организациях

образования в соответствии с законодательством РК в области образования;

помощь в денежном или натуральном выражении, оказанная малообеспеченным гражданам в связи с ростом цен на продукты питания из государственного бюджета и иных источников в соответствии с постановлением правительства от 30 июня 2023 года «Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан»;

единовременная денежная помощь, оказываемая в соответствии с Типовыми правилами;

благотворительная помощь, за исключением безвозмездно полученных денег;

оплата поездки граждан на бесплатное или льготное протезирование;

содержание граждан на время протезирования;

стоимость бесплатного или льготного проезда граждан за пределы населенного пункта на лечение;

натуральные виды помощи, оказанные в соответствии с законодательством РК в виде:

лекарственных препаратов;

санаторно-курортного лечения;

протезно-ортопедических изделий (изготовление и ремонт);

средств передвижения (кресло-коляски) и реабилитации, выделенных лицам с инвалидностью;

материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, детям — сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников, предоставляемой в соответствии с Правилами формирования, направления расходования и учета средств, выделяемых на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям — сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников;

помощи, предоставляемой в рамках ежемесячной дополнительной выплаты на каждого ребенка в возрасте от одного года до шести лет включительно;

единовременные денежные выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей;

единовременное погашение в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам в соответствии с Указом Президента «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан»;

сумма жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса по займу в порядке, установленном жилищным законодательством.

жилищные выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде согласно

Правилам назначения и осуществления выплат, отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде,.

В состав семьи включаются совместно проживающие члены семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, свойства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание, а также совместно проживающие лица, фактически сожительствующие, но не состоящие в браке, зарегистрированные по месту жительства в пределах одного населенного пункта, за исключением:

находящихся на полном государственном обеспечении;

находящихся на срочной воинской службе;

находящихся в местах лишения свободы, на принудительном лечении.

Факт совместного проживания не требуется:

трудоспособным членам семьи, осуществляющим трудовую деятельность вне места жительства семьи;

детям, обучающимся в интернатных организациях, кроме находящихся на полном государственном обеспечении, а

также обучающимся по очной форме обучения в вузах, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания

организаций образования (но не более чем до достижения 23 лет).

Состав семьи, претендующей на получение жилищной помощи, учитывается на момент обращения за жилищной помощью.

Помимо этого в документе детализированы особенности исчисления дохода, полученного в натуральном выражении, единовременного получения дохода за расчетный период, вознаграждения, полученного по договорам гражданско-правового характера, авторского вознаграждения, исчисление совокупного дохода от предпринимательской деятельности, алиментов, доходов от личного подсобного хозяйства.

Выплата жилищной помощи услугополучателю осуществляется услугодателем через банки второго уровня в порядке, определенном местными представительными органами.

Также правилами регламентированы процедуры обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг.

Приказ вводится в действие 25 декабря 2023 года.

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