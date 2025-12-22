В Казахстане обновили нормы жилищного законодательства: одну из форм управления многоквартирными домами упразднили, ввели обязательную двухсчетную систему и закрепили более жесткий механизм взыскания долгов с неплательщиков. Как отмечают специалисты, поправки стали ответом на пробелы и недоработки реформы, запущенной в начале 2020 года. Об изменениях рассказал главный специалист отдела жилищной инспекции Шымкента Кайрат Курманбаев, сообщает inbusiness.kz.

Какие формы управления теперь действуют

Одно из ключевых новшеств — изменение подхода к управлению объектами кондоминиума. Ранее собственники могли выбирать между ОСИ (объединение собственников имущества) и простым товариществом.

Теперь простое товарищество исключено. Вместо него введено непосредственное совместное управление (НСУ). Таким образом, жильцы должны выбирать только из двух вариантов:

ОСИ ,

, НСУ.

При этом в домах, где более 35 квартир, самостоятельное управление не допускается — собственникам необходимо нанимать управляющую компанию. В домах до 35 квартир жильцы могут управлять домом сами (НСУ), а при желании — привлекать специализированную организацию.

Управляющим компаниям — обязательная квалификация

Чтобы повысить качество управления и отчетности, для управляющих компаний закрепили требование по квалификации: в штате должен быть специалист с подтвержденной компетенцией и сертификатом, выдаваемым аккредитованными центрами по международному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17024-2014.

«Квартира — моя, дом — наш»

Идеологию реформы Курманбаев формулирует так: собственник отвечает не только за стены своей квартиры, но и за общее имущество дома.

По его словам, поправки в Закон «О жилищных отношениях» усиливают обязанность каждого владельца участвовать в расходах на содержание объекта кондоминиума. Логика простая: если владеешь общим имуществом — обязан его содержать, а перекладывать ответственность на акимат нельзя.

Два счета для дома: текущий и накопительный

Второе крупное изменение — обязательная двухсчетная система. Теперь у каждого дома должны быть два отдельных банковских счета:

Текущий счет — для ежемесячных эксплуатационных расходов и текущего ремонта (дезинфекция, подготовка систем к сезону и т.д.).

— для ежемесячных эксплуатационных расходов и текущего ремонта (дезинфекция, подготовка систем к сезону и т.д.). Накопительный счет — исключительно для капитального ремонта (крыша, фасад, общедомовые инженерные сети, лифты).

Закон также закрепляет минимальный ежемесячный взнос на капремонт — 0,005 МРП за 1 кв. м площади. Отдельно приводится пример по Шымкенту: там установлен минимальный размер взноса на управление и содержание общедомового имущества — 27,3 тенге за квадратный метр.

Средства с накопительного счета можно тратить только по целевому назначению и при наличии решения общего собрания собственников — это должно защитить деньги жильцов от нецелевых расходов, которые, как отмечают специалисты, были частой проблемой в прежней системе.

Нотариальная надпись против должников

Двухсчетная система не решает проблему неплатежей, поэтому закон закрепил более быстрый механизм взыскания.

Если собственник не платит более двух месяцев, управляющая компания или председатель ОСИ может использовать нотариальную надпись. Этот инструмент позволяет ускорить взыскание долгов без длительного судебного разбирательства — вплоть до ареста счета и принудительного погашения задолженности.

Отчетность станет обязательной

Еще один блок реформы — прозрачность. Для новых форм управления закрепили четкие требования к отчетности:

председатель ОСИ должен предоставлять ежемесячный отчет (до 20 числа следующего месяца),

(до 20 числа следующего месяца), годовой отчет — до 1 апреля следующего года,

— до следующего года, управляющие компании также обязаны регулярно отчитываться перед жильцами.

Если жильцы не выбрали управление — назначат временного управляющего

В законодательстве предусмотрели и «страховку» на случай, если дом так и не определится с формой управления. Тогда жилищная инспекция может назначить временную управляющую организацию на конкурсной основе.

Необходимость таких мер объясняют проблемами переходного периода: часть домов не смогла выбрать формат управления, а бывшие КСК, по данным жилищных инспекций, нередко затягивали передачу документации и счетов. Временное управление должно не допустить, чтобы дом оставался без обслуживания и приходил в упадок.

Скидка обернулась аферой: костанайца обманули на миллионы при покупке авто В Костанае мужчина стал жертвой интернет-мошенников при попытке приобрести автомобиль через онлайн-объявление, сообщил на совещании...

Снег, метель и гололёд: в Костанайской области ухудшится погода В ближайшие сутки в Костанайской области ожидается осложнение погодных условий. Ночью на западе, севере и...