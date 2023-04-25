Жилищный застой: как стагнация на рынке жилья отразится на ценах

В Казахстане третий месяц подряд снижается интерес к покупке жилья в годовом выражении. Глава федерации недвижимости Ермек Мусрепов высказал LS мнение, как стагнация влияет на рынок недвижимости.

В марте количество сделок купли-продажи упало на 64,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в феврале данный показатель составлял 48,2%, в январе – 27,7%. Таким образом, наблюдается рост отрицательной динамики.

При этом цены на вторичное жилье за месяц снизились на 0,7% до 513,5 тыс. тенге за кв. м, а на новое жилье подорожали на 1,2% до 489,2 тыс. тенге за кв. м.

По этому поводу Мусрепов сообщил, что стагнация связана с тем, что сокращаются доступные ипотечные программы.

«На сегодня существует большая проблема в кредитовании покупки первичного и вторичного жилья. Самый распространенный сейчас вид ипотек – через банки. Но они недосягаемы из-за высоких процентных ставок. Не каждый казахстанец может позволить себе предлагаемые на рынке условия. В результате у застройщиков продажи стоят», – пояснил он.

Мусрепов добавил, что в Казахстане ограничили ипотеку «7-20-25», мотивируя тем, что она дала толчок росту цен. В результате желающие купить жилье занимают очереди ночами у банков, но спрос все равно не удовлетворяется.

«Мысль, что программа повлияла на удорожание квартир, не верна. На это повлияли другие факторы. В том числе сильный толчок оказала программа вывода пенсионных излишков на улучшение жилищных условий, также повлиял резкий рост цен начиная с 2020 года, в том числе на импортную продукцию. Были еще моменты, когда застройщики безосновательно спекулировали на этом. Но все это произошло в основном не из-за доступной ипотеки. Она позволяет приобрести жилье и создать спрос. Конечно, какое-то влияние может быть из-за этого, но незначительное», – объяснил участник рынка.

Он спрогнозировал, что стагнация на рынке жилья продолжится до тех пор, пока не появится доступный казахстанцам ипотечный продукт. При этом некоторые строительные компании могут закрыться, особенно те, кто занимается точечной застройкой.

Вместе с тем, по словам эксперта, многие застройщики, чтобы стимулировать покупки, стали снижать стоимость реализации квадратных метров, проводить промоакции, предлагать различные варианты, в том числе покупку квартир в рассрочку без первоначального взноса. Мусрепов спрогнозировал, что на этом фоне на первичном рынке жилья можно ожидать некоторое снижение цен, однако, пока сложно прогнозировать насколько, так как все зависит от периода стагнации.

Ранее аналитики высказывали LS мнение о том, что появление очередной льготной ипотеки приведет к тому, что жилье станет для казахстанцев еще более недоступным.

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