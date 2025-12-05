В Казахстане вступили в силу обновлённые правила предоставления жилищной помощи малообеспеченным гражданам и семьям. Государственная поддержка нацелена на частичную компенсацию расходов на жильё, коммунальные услуги и аренду жилья из госфонда. Главная задача программы — поддержать социально уязвимые категории населения и сделать процесс максимально прозрачным за счёт цифровых инструментов, передаёт BAQ.KZ.

Кому положена жилищная помощь

Право на выплату имеют семьи, чей совокупный доход ниже установленного порога, а расходы на жильё и коммунальные услуги превышают допустимую долю — от 5 до 10% семейного бюджета (конкретный процент определяют маслихаты). Поддержка назначается только в отношении одного жилья — собственного или арендованного из государственного жилищного фонда.

Какие расходы компенсируют

Жилищная помощь может покрывать часть расходов на:

коммунальные услуги (вода, электроэнергия, газ, отопление);

содержание жилья и придомовой территории;

капитальный ремонт;

услуги связи;

арендную плату за жильё из государственного жилищного фонда.

При этом помощь не распространяется на аренду у частных лиц и не возмещает расходы сверх установленных норм потребления коммунальных услуг или превышения нормативной площади жилья.

Как оформить поддержку

Подать заявление можно двумя способами:

онлайн — через портал eGov.kz;

офлайн — при личном обращении в ЦОН.

Для регистрации заявки требуется согласие всех совершеннолетних членов семьи, а также пакет документов: удостоверение личности, квитанции за жильё, коммунальные услуги и связь, при наличии — договор аренды, а также номер банковского счёта для перечисления средств.

После проверки сведений о составе семьи, доходах и наличии имущества акимат производит нормативный расчёт с учётом региональных лимитов и нормы площади — 18 кв. м на человека. Решение о назначении помощи принимается в течение шести рабочих дней, после чего средства перечисляются через Комитет казначейства.

Зачем это нужно

Обновлённый порядок призван снизить финансовую нагрузку на семьи с низким доходом и сделать получение помощи более оперативным и прозрачным. Цифровизация процессов позволяет сократить бюрократию и обеспечить, чтобы государственная поддержка поступала адресно и строго в рамках закона.