Жильё, свет, тепло и связь: как обновлённые правила помогают казахстанским семьям

— Сегодня, 14:25
Изображение для новости: Жильё, свет, тепло и связь: как обновлённые правила помогают казахстанским семьям

pixabay.com

В Казахстане вступили в силу обновлённые правила предоставления жилищной помощи малообеспеченным гражданам и семьям. Государственная поддержка нацелена на частичную компенсацию расходов на жильё, коммунальные услуги и аренду жилья из госфонда. Главная задача программы — поддержать социально уязвимые категории населения и сделать процесс максимально прозрачным за счёт цифровых инструментов, передаёт BAQ.KZ.

Кому положена жилищная помощь

Право на выплату имеют семьи, чей совокупный доход ниже установленного порога, а расходы на жильё и коммунальные услуги превышают допустимую долю — от 5 до 10% семейного бюджета (конкретный процент определяют маслихаты). Поддержка назначается только в отношении одного жилья — собственного или арендованного из государственного жилищного фонда.

Какие расходы компенсируют

Жилищная помощь может покрывать часть расходов на:

  • коммунальные услуги (вода, электроэнергия, газ, отопление);
  • содержание жилья и придомовой территории;
  • капитальный ремонт;
  • услуги связи;
  • арендную плату за жильё из государственного жилищного фонда.

При этом помощь не распространяется на аренду у частных лиц и не возмещает расходы сверх установленных норм потребления коммунальных услуг или превышения нормативной площади жилья.

Как оформить поддержку

Подать заявление можно двумя способами:

  • онлайн — через портал eGov.kz;
  • офлайн — при личном обращении в ЦОН.

Для регистрации заявки требуется согласие всех совершеннолетних членов семьи, а также пакет документов: удостоверение личности, квитанции за жильё, коммунальные услуги и связь, при наличии — договор аренды, а также номер банковского счёта для перечисления средств.

После проверки сведений о составе семьи, доходах и наличии имущества акимат производит нормативный расчёт с учётом региональных лимитов и нормы площади — 18 кв. м на человека. Решение о назначении помощи принимается в течение шести рабочих дней, после чего средства перечисляются через Комитет казначейства.

Зачем это нужно

Обновлённый порядок призван снизить финансовую нагрузку на семьи с низким доходом и сделать получение помощи более оперативным и прозрачным. Цифровизация процессов позволяет сократить бюрократию и обеспечить, чтобы государственная поддержка поступала адресно и строго в рамках закона.



