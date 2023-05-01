Жильё у моря за 25 тысяч долларов. Как казахстанцы покупают недвижимость в Грузии

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На каком языке составляют договор о приобретении недвижимости в Грузии? Разрешается ли казахстанцам сдавать купленное в Грузии жильё в аренду?
В курортном городе Батуми, расположенном на берегу Чёрного моря, можно купить небольшую квартиру за 25 тысяч долларов. В столице Грузии стоимость жилья будет выше, но и там квартиры по цене привлекательней недвижимости в Алматы или Астане, передает informburo.kz
Можно ли казахстанцам приобрести квартиры в Грузии? Даёт ли грузинское законодательство нашим гражданам полное право распоряжаться дорогой покупкой в будущем?
Давайте разберёмся вместе с советником президента Объединённой ассоциации риэлтеров Казахстана Ниной Лукьяненко.
№1. Какую недвижимость в Грузии можно купить
Казахстанцы наравне с другими иностранными гражданами могут купить в Грузии любой объект недвижимости:
- квартиру на вторичном рынке;
- квартиру в новостройке, в том числе на уровне фундамента;
- дом с земельным участком;
- апартаменты (номер) в отеле на любом этапе строительства;
- земельный участок для индивидуального строительства (кроме сельхозземель).
Выбранный объект приобретается в собственность.
№2. Как оформить покупку недвижимости
Грузинское законодательство разрешает иностранцам покупать недвижимость в собственность, никаких ограничений в правах пользования или распоряжения нет. Например, свою недвижимость в Грузии казахстанец может сдать в аренду, передать по наследству или продать.
Право собственности, как и в Казахстане, наступает только после государственной регистрации объекта. В Грузии это делается через местный Дом юстиции (аналог казахстанского департамента юстиции). Общие требования для сделок по покупке недвижимости:
- договор купли-продажи должен быть оформлен в письменном виде;
- допускается составление и подписание одного экземпляра договора на русском языке, второй – обязательно на грузинском;
- понадобятся услуги переводчика с грузинского, который должен будет проверить правильность содержания договора на грузинском языке, и затем поставить под ним свою подпись;
- до регистрации необходимо оплатить госпошлину. Размер пошлины за регистрацию права собственности на объект в публичном реестре регулярно меняется, ориентировочные пределы: от 50 лари (около $20) до 200 лари (около $80) – в зависимости от срочности.
Все остальные условия сделки и способы их оформления необходимо согласовать заранее с продавцом и уточнить непонятные моменты у специалиста местного Дома юстиции. К примеру, это касается внесения денег за приобретаемую недвижимость частями или применения задатка.
№3. Можно ли взять кредит в грузинском банке
Казахстанцы наравне с другими иностранными гражданами могут взять ипотечный кредит в грузинском банке. Общее условие – кредит на покупку недвижимости выдаётся только в иностранной валюте (долларах или евро).
Размер годовой ставки зависит от установленных банком правил и условий получения кредита: требуется или не требуется залог; нужно ли заёмщику подтверждать финансовую состоятельность, какой именно объект приобретается и т.д.
В среднем годовая ставка составляет 6,5% годовых. Первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости объекта недвижимости.
№4. Жильё в отеле
В последние годы на черноморском побережье Грузии стали активно строить отели, где иностранцам предлагают приобрести в собственность апартаменты. Покупка может быть совершена на любом этапе строительства.
Апартаменты представляют собой одну или несколько комнат, зону кухни, ванную и туалет.
Жильё можно приобрести и в черновой отделке, и с ремонтом, и даже «под ключ» (то есть с мебелью и техникой). В зависимости от выбора отделки различаются и цены. К примеру, на нулевом уровне с дисконтом 30% номер площадью 29 м2 будет стоить 23 200 долларов (800 долларов за 1 м2). Если мы говорим о предложении от застройщика «под ключ», то цена будет составлять около 40 тысяч долларов.
Посмотрим, что ещё влияет на стоимость покупки:
- местоположение башни отеля (важную роль играет расстояние до моря);
- вид из окна;
- количество комнат в номере и общая площадь;
- этаж (первые этажи стоят дешевле);
- наличие паркинга и бассейна в отеле и прочих объектов инфраструктуры.
Покупатель апартаментов в отделе может пользоваться ими самостоятельно, а может заключить договор с управляющей компанией, которая будет заниматься сдачей номера туристам постоянно либо на время его отсутствия.
Владелец апартаментов должен будет оплачивать эксплуатационные расходы на содержание отеля: освещение, уборку, уход за прилегающей территорией, вентиляцию и кондиционирование. В среднем это составляет 2 доллара за 1 м2 в месяц.
№5. Какие расходы несёт покупатель при оформлении сделки
В Грузии услуги риэлтора оплачивает продавец, и комиссия входит в заявленную им стоимость. Как правило, размер комиссии составляет 3%. Апартаменты в отелях и квартиры (дома) предлагают как агентства по продаже недвижимости в Грузии и Казахстане, так и представители застройщика.
Вне зависимости от выбранного объекта (дом, квартира, апартаменты в отеле) покупатель оплачивает:
- услуги переводчика;
- услуги нотариуса;
- госпошлину для регистрации права собственности.
№6. Какие есть риски
Ситуация на рынке недвижимости Грузии мало отличается от казахстанской, так что риски для покупателей схожи. Перед покупкой квартиры на вторичном рынке необходимо проверить её историю, для этого в Грузии существует публичный реестр. Если речь идёт о новостройке или покупке апартаментов в отеле на любом этапе строительства, нужно проверять репутацию застройщика, в том числе – имеются ли у него ранее построенные и запущенные в эксплуатацию объекты. Возможно, понадобятся какие-то дополнительные сведения для принятия решения, и это касается любого типа объекта недвижимости.
№7. Какие миграционные условия действуют для казахстанцев
Грузинское миграционное законодательство предлагает казахстанцам (и другим иностранцам) комфортные условия пребывания в стране:
- визы не требуется;
- срок пребывания – до одного года (непрерывный период);
- владельцам недвижимости может быть предоставлен вид на жительство.