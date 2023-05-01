Жильё у моря за 25 тысяч долларов. Как казахстанцы покупают недвижимость в Грузии

В курортном городе Батуми, расположенном на берегу Чёрного моря, можно купить небольшую квартиру за 25 тысяч долларов. В столице Грузии стоимость жилья будет выше, но и там квартиры по цене привлекательней недвижимости в Алматы или Астане, передает informburo.kz

Можно ли казахстанцам приобрести квартиры в Грузии? Даёт ли грузинское законодательство нашим гражданам полное право распоряжаться дорогой покупкой в будущем?

Давайте разберёмся вместе с советником президента Объединённой ассоциации риэлтеров Казахстана Ниной Лукьяненко.

№1. Какую недвижимость в Грузии можно купить Казахстанцы наравне с другими иностранными гражданами могут купить в Грузии любой объект недвижимости: квартиру на вторичном рынке;

квартиру в новостройке, в том числе на уровне фундамента;

дом с земельным участком;

апартаменты (номер) в отеле на любом этапе строительства;

земельный участок для индивидуального строительства (кроме сельхозземель). Выбранный объект приобретается в собственность.

№2. Как оформить покупку недвижимости Грузинское законодательство разрешает иностранцам покупать недвижимость в собственность, никаких ограничений в правах пользования или распоряжения нет. Например, свою недвижимость в Грузии казахстанец может сдать в аренду, передать по наследству или продать. Право собственности, как и в Казахстане, наступает только после государственной регистрации объекта. В Грузии это делается через местный Дом юстиции (аналог казахстанского департамента юстиции). Общие требования для сделок по покупке недвижимости: договор купли-продажи должен быть оформлен в письменном виде;

допускается составление и подписание одного экземпляра договора на русском языке , второй – обязательно на грузинском;

, второй – обязательно на грузинском; понадобятся услуги переводчика с грузинского, который должен будет проверить правильность содержания договора на грузинском языке, и затем поставить под ним свою подпись;

до регистрации необходимо оплатить госпошлину. Размер пошлины за регистрацию права собственности на объект в публичном реестре регулярно меняется, ориентировочные пределы: от 50 лари (около $20) до 200 лари (около $80) – в зависимости от срочности. Все остальные условия сделки и способы их оформления необходимо согласовать заранее с продавцом и уточнить непонятные моменты у специалиста местного Дома юстиции. К примеру, это касается внесения денег за приобретаемую недвижимость частями или применения задатка.

№3. Можно ли взять кредит в грузинском банке Казахстанцы наравне с другими иностранными гражданами могут взять ипотечный кредит в грузинском банке. Общее условие – кредит на покупку недвижимости выдаётся только в иностранной валюте (долларах или евро). Размер годовой ставки зависит от установленных банком правил и условий получения кредита: требуется или не требуется залог; нужно ли заёмщику подтверждать финансовую состоятельность, какой именно объект приобретается и т.д. В среднем годовая ставка составляет 6,5% годовых. Первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости объекта недвижимости.

№4. Жильё в отеле В последние годы на черноморском побережье Грузии стали активно строить отели, где иностранцам предлагают приобрести в собственность апартаменты. Покупка может быть совершена на любом этапе строительства. Апартаменты представляют собой одну или несколько комнат, зону кухни, ванную и туалет. Жильё можно приобрести и в черновой отделке, и с ремонтом, и даже «под ключ» (то есть с мебелью и техникой). В зависимости от выбора отделки различаются и цены. К примеру, на нулевом уровне с дисконтом 30% номер площадью 29 м2 будет стоить 23 200 долларов (800 долларов за 1 м2). Если мы говорим о предложении от застройщика «под ключ», то цена будет составлять около 40 тысяч долларов. Посмотрим, что ещё влияет на стоимость покупки: местоположение башни отеля (важную роль играет расстояние до моря);

вид из окна;

количество комнат в номере и общая площадь;

этаж (первые этажи стоят дешевле);

наличие паркинга и бассейна в отеле и прочих объектов инфраструктуры. Покупатель апартаментов в отделе может пользоваться ими самостоятельно, а может заключить договор с управляющей компанией, которая будет заниматься сдачей номера туристам постоянно либо на время его отсутствия. Владелец апартаментов должен будет оплачивать эксплуатационные расходы на содержание отеля: освещение, уборку, уход за прилегающей территорией, вентиляцию и кондиционирование. В среднем это составляет 2 доллара за 1 м2 в месяц.

№5. Какие расходы несёт покупатель при оформлении сделки В Грузии услуги риэлтора оплачивает продавец, и комиссия входит в заявленную им стоимость. Как правило, размер комиссии составляет 3%. Апартаменты в отелях и квартиры (дома) предлагают как агентства по продаже недвижимости в Грузии и Казахстане, так и представители застройщика. Вне зависимости от выбранного объекта (дом, квартира, апартаменты в отеле) покупатель оплачивает: услуги переводчика;

услуги нотариуса;

госпошлину для регистрации права собственности.

№6. Какие есть риски Ситуация на рынке недвижимости Грузии мало отличается от казахстанской, так что риски для покупателей схожи. Перед покупкой квартиры на вторичном рынке необходимо проверить её историю, для этого в Грузии существует публичный реестр. Если речь идёт о новостройке или покупке апартаментов в отеле на любом этапе строительства, нужно проверять репутацию застройщика, в том числе – имеются ли у него ранее построенные и запущенные в эксплуатацию объекты. Возможно, понадобятся какие-то дополнительные сведения для принятия решения, и это касается любого типа объекта недвижимости.