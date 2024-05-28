Жилые дома и объекты бизнеса попадут под снос. В Костанае прошли слушания по проекту в «Наримановке»

Перед началом общественных слушаний, люди подходили к стенду и смотрели, входит ли их дом в проект детальной планировки города. Людей здесь собралось много. Свободных мест в зале школы детского творчества не было, и многие просто стояли. Сначала аким города, архитектор и проектировщики рассказали, что будет вместо частного сектора в границах улиц Леонида Беды — Абая- Әбільсай — Тобольская — Красный Кузнец.

Руководитель отдела архитектуры отметила, что обсуждаемая территория частного сектора подлежит многоэтажной застройке, поэтому тут обязательно должны быть детские сады, школы, медучреждения, бизнес, парковые зоны. Первоочредено под снос попадает Наримановский рынок.

«Наримановский рынок уже изжил себя. Если в 2007-2008 там было 1200 предпринимателей, на сегодняшний день там 331 числится предприниматель, то есть снижение конечно в разы. В свое время да , это был самый крупный торговый рынок вещевой. Необходимость была, когда не было торгового центра», — объяснил аким Костаная Марат Жундубаев.

Территории Наримановского рынка для строительства школы будет недостаточно. По нормативам необходимо 10 гектаров. Поэтому под изъятие для госнужд попадут 19 жилых домов и 19 объектов бизнеса, которые находятся рядом с рынком. Люди, которые пришли на слушания, не очень рады такому повороту.

«А почему вообще мы сносим «Наримановку»? У нас очень хороший район. Здесь большинство, те, кто родились здесь. Я лично, мои родители. Мой дом, мой дед приехал из Татарстана и построил его один из первых. Он не идеальный, но не ветхий. Я живу в нем, и моя мама. Я оттуда уходить не хочу. И многие так», — выступила жительница Костаная.

Некоторые люди считают, что строительство школы там вовсе не нужно. Позиция акимата такова, что школ в этом районе не хватает, а ближайшие попросту переполнены. Поэтому первоочередная задача — строительство школы на 1200 мест. Под изъятие для госнужд попадут дома и объекты бизнеса, которые находятся в границах между улицами Л.Беды и Тобольская, а также между Джамбула и Абая. Процедура следующая: акимат проводит оценку, и предлагает денежные средства хозяину дома, либо другое жилье равное оценке. Если собственник не согласен, он имеет право обратиться в суд. И решать этот вопрос там.

«Если там будет школа, прекрасно, а если вы опять не решите этот вопрос? Вот взять «Жана кала». Мы все свидетели этого строительства, что там было предусмотрено строительство школы. Где она, ответьте?», — спросила жительница Костаная.

Но полноценно функционировать школа без новой подстанции не сможет. Поэтому ее строительство также важно. По планам она должна появиться по улице Фролова до пересечения с улицей Тобольская. Там под снос попадут 14 частных домов. Предпринимательница с Наримановкого рынка поинтересовалась, как долго они еще смогут там торговать. И попросила у акима назвать точные сроки.

«Мы пока подготовимся, мы же должны еще проект туда посадить. Мы настроились, чтобы в следующем году, чтобы там шла стройка. Сегодня грубо говоря июнь, пока мы утвердим, пока подойдем к изъятию, пока все это будет. Я думаю, что до конца года. А в январе, мы вам дополнительно сообщим», — ответил Марат Жундубаев.

Что касается сноса остальных домов в границах улиц Леонида Беды — Абая- Әбільсай — Тобольская — Красный Кузнец, то пока, конкретики никакой нет. Проект детальной планировки разработан, зайти туда может частный застройщик и предложить свой вариант, и договариваться с людьми самостоятельно. Но, когда это будет, пока неизвестно. Проект детальной планировки будет проходить еще госэкпертизу, и только потом постановлением акимата его будут утверждать.

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