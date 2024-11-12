В связи с плановой заменой запорной арматуры по улице Алтынсарина, 32, будет прекращена подача питьевой воды 12 ноября с 09:00 часов до 20:00 по следующим адресам:

Жилые дома:

ул. Алтынсарина 32 (1 корпус)Частные жилы дома:

по ул. Комарова, в границах ул. Баймагамбетова – Алтынсарина.

по ул. Алтынсарина, в границах ул. Комарова – Л.Беды.

по ул. Кооперативная, в границах ул. Комарова – Л.Беды.Соц.Объекты:

Костанайская областная детская больница Л. Беды 23а, 23а/1, 23а/2.

Кабинет врача травматолога Абая 94.

Супермаркет “Small” Абая 68а.

Караоке бар “Голос” Абая 68.

Магазин “Lecker” Джамбула 38а.

Торговый дом “Шахерезада” Джамбула 36.

Магазин “Sezonika” Л. Беды 18.

Торговый дом “Queen” Л. Беды 24.

Медицинская лаборатория “Invivo” Л. Беды 26.

Торговый дом “БУМ” Абая 98.

Кафе “На углях” Абая 63.

Кабинет детского врача отоларинголога Алтынсарина 17.

Фирма “Dahua Kostanay Profit” Комарова 28.

Мясной магазин “Мясо” Баймагамбетова 80.ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобства

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