В связи с плановой заменой запорной арматуры по улице Алтынсарина, 32, будет прекращена подача питьевой воды 12 ноября с 09:00 часов до 20:00 по следующим адресам:
Жилые дома:
- ул. Алтынсарина 32 (1 корпус)Частные жилы дома:
- по ул. Комарова, в границах ул. Баймагамбетова – Алтынсарина.
- по ул. Алтынсарина, в границах ул. Комарова – Л.Беды.
- по ул. Кооперативная, в границах ул. Комарова – Л.Беды.Соц.Объекты:
- Костанайская областная детская больница Л. Беды 23а, 23а/1, 23а/2.
- Кабинет врача травматолога Абая 94.
- Супермаркет “Small” Абая 68а.
- Караоке бар “Голос” Абая 68.
- Магазин “Lecker” Джамбула 38а.
- Торговый дом “Шахерезада” Джамбула 36.
- Магазин “Sezonika” Л. Беды 18.
- Торговый дом “Queen” Л. Беды 24.
- Медицинская лаборатория “Invivo” Л. Беды 26.
- Торговый дом “БУМ” Абая 98.
- Кафе “На углях” Абая 63.
- Кабинет детского врача отоларинголога Алтынсарина 17.
- Фирма “Dahua Kostanay Profit” Комарова 28.
- Мясной магазин “Мясо” Баймагамбетова 80.ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобства