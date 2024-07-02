Жилые дома и объекты останутся без воды в центре Костаная

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В связи с подключением нового объекта к сети, находящейся на балансе субъекта естественной монополии по адресу: Бородина-Тауелсиздик, будет прекращена подача питьевой воды 3 июля c 09:00 до 20:00 часов по следующим адресам:
Жилые дома:
ул. Тауелсиздик 135, 135/1
ул. Бородина 80/1к1, 80/1к2
ул. Шаяхметова 88
Частные жилые дома:
Ул. Бородина: 80,82,83,83а
Ул. Тауелсиздик: 143,145
Соц.объекты:
Спорт комплекс «Рекорд» по ул.Аль-Фараби, 116a
Ресторан «Тумар» по ул.Тауелсиздик, 133
Аквапарк «Осьминог» по ул. Аль-Фараби, 124б
Автомойка «Сильвер» по ул. Тауелсиздик, 147/1
Медицинский центр «Коктем 3» Летунова, 79
Казахский драм театр по ул.Тауелсидик, 144
Рекламное агентство «Репако» по ул. Шаяхметова, 85
Столовая «Асхана» по ул. Аль-Фараби, 126
ТРК «Алау» по ул. Аль-Фараби, 124
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобства