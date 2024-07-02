Жилые дома и объекты останутся без воды в центре Костаная

В связи с подключением нового объекта к сети, находящейся на балансе субъекта естественной монополии по адресу: Бородина-Тауелсиздик, будет прекращена подача питьевой воды 3 июля c 09:00 до 20:00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

ул. Тауелсиздик 135, 135/1

ул. Бородина 80/1к1, 80/1к2

ул. Шаяхметова 88

Частные жилые дома:

Ул. Бородина: 80,82,83,83а

Ул. Тауелсиздик: 143,145

Соц.объекты:

Спорт комплекс «Рекорд» по ул.Аль-Фараби, 116a

Ресторан «Тумар» по ул.Тауелсиздик, 133

Аквапарк «Осьминог» по ул. Аль-Фараби, 124б

Автомойка «Сильвер» по ул. Тауелсиздик, 147/1

Медицинский центр «Коктем 3» Летунова, 79

Казахский драм театр по ул.Тауелсидик, 144

Рекламное агентство «Репако» по ул. Шаяхметова, 85

Столовая «Асхана» по ул. Аль-Фараби, 126

ТРК «Алау» по ул. Аль-Фараби, 124

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобства

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