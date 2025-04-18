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Жилые дома вместо «заброшек». Рудничане получают квартиры

— Сегодня, 15:20
Изображение для новости: Жилые дома вместо «заброшек». Рудничане получают квартиры

alau.kz

На заседании акимата Костанайской области в Рудном озвучены итоги работы, в том числе по восстановлению заброшенных зданий. Аким Рудного Виктор Ионенко сообщил, что, начиная с 2023 года в городе Рудном проводится активная работа по восстановлению заброшенных зданий частными строительными компаниями  под жилые дома с последующим выкупом жилья в коммунальную собственность и предоставлением  квартир очередникам местного исполнительного органа.

Также, с использованием данного механизма, осуществляется  строительство нового жилья.

«Данный метод имеет массу положительных экономических и социальных эффектов. Во-первых, улучшает архитектурный облик города, во-вторых, позволяет избежать затрат  бюджета на проектирование и экспертизу при восстановлении жилья, в-третьих, способствует  снижению очередности наших жильцов, которые стоят сегодня в очереди на жилье. Итоги 2023-2024 годов показали эффективность данного подхода: в результате восстановлено 11 заброшенных зданий  и построено 5 многоквартирных жилых домов,  приобретено и выдано очередникам 698 квартир за эти два года. И дальше эта работа будет продолжаться. В настоящее время в городе проводится работа по переводу в государственную собственность 4 домов в городе Рудном и 3 – в поселке Качар для дальнейшей застройки и соответственно восстановления домов. Также с аукциона реализовано 10 земельных участков под строительство жилых домов, по части из которых уже начаты строительно-монтажные работы, по остальным ведутся работы по проектированию», — отметил аким Рудного Виктор Ионенко.



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