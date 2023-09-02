«Жирных не беру на работу» — российский бизнесмен о найме в Казахстане

Российский бизнесмен, ресторатор Александр Орлов, владеющий сетью дорогих ресторанов в Алматы и за рубежом, стал «звездой» соцсетей из-за очередного скандального высказывания, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Орлов дал интервью блогеру Улугбеку Шарипову, в котором на вопрос: «Смотрите ли вы на какие-то личностные качества человека (при приеме на работу)?», — ответил, что не нанимает людей с избыточным весом, особенно на топовые позиции.

«Жирных не беру на работу. (…) Не шучу. На топ-позиции не беру», — заявил Александр Орлов.

Свою позицию предприниматель объяснил тем, что нанимать таких людей на работу — опасно для бизнеса.

«Толстых людей, именно жирных, которые в запущенном состоянии, лучше на работу не брать, это опасно. (…) Тело — это самое ценное, что у тебя есть. Все остальное не имеет такой ценности, как тело. Тело тебе дано свыше, при рождении, и ты это взял и «упустил», — сказал Орлов.

Блогер согласился с позицией бизнесмена.

Как и ожидал Шарипов, видео с высказываниями ресторатора вызвало споры в соцсетях.

«По трудовому кодексу так нельзя, предусмотрена административная ответственность. По Конституции это дискриминация человека и нарушение конституционных прав на труд». «Мало того, что он уже оскорблял несколько раз граждан Казахстана, так еще и дискриминирует людей, несмотря на статью в Конституции? Еще есть люди, которые его в этом поддерживают? Сами себя съедим, даже врагов не надо». «Он прав в том, что самое ценное — это наше тело, его надо любить и заботиться. А в остальном он оскорбил многих полных. Не всегда люди наели жир, бывает гормональный сбой, проблемы с сахаром, люди, проходящие лечение химией, там их гормонами пичкают, многие после аварий теряют форму. Причин куча, но это ни как не определяет их умственные качества и способности», — написали комментаторы.

Некоторые встали на защиту бизнесмена.

«Это его право, он владелец. Если бЫ он сам был жирным, но принимал только стройных и худых то другой разговор. Не вижу проблемы». «Какая разница? Это его ресторан, пусть хоть инопланетян нанимает». «Это его ресторан и его мнение, почему он не прав?» — отметили в сети.

Отметим, в Алматы Александру Орлову принадлежат такие рестораны, как Queen Almaty, DragonFly, Blue Cat Coffee, Manana, Tanuki, в Астане — Ryba Pila и комплекс «Орловские бани».

Напомним, в прошлом году Орлов стал героем другой скандальной истории. Предприниматель заявил, что «в Средней Азии сложно найти квалифицированные кадры, они в дефиците». Заявление вызвало возмущение среди казахстанцев в социальных сетях. Орлову припомнили случай, когда в одном из его заведений посетителей пригласили на дегустацию, после чего им сообщили, что они ели мясо кошек. Бизнесмен выложил пост с извинениями.

«Не ожидал, что у меня столько подписчиков из Казахстана. Я люблю Казахстан, его традиции, культуру, у меня здесь много друзей и партнеров. Я все детство провел в этой стране, иногда мне кажется, что я сам казах в душе. Люблю кумыс, бешпармак и казы. Создаю здесь бизнес и инвестирую сюда с большим удовольствием. С 2012 года дали более 750 рабочих мест гражданам Казахстана. И планируем дать еще 150 к концу года. Казахстан – многонациональная страна, и уж точно я никого не хотел задеть. Если кого-то обидел – простите», — написал он в Instagram.

Что касается кошек — Орлов заявил, что это было шуткой, такого мяса посетителям не подавали.