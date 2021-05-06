Житель Алматы умер после получения второго компонента вакцины против Covid-19. Причину смерти выясняют

Житель Алматы Бахытжан Нуртазин умер после получения второго компонента вакцины против Covid-19 «Спутник V». Для выяснения причин смерти проводится расследование, начата судмедэкспертиза, сообщили в управлении общественного здоровья города, передает informburo.kz

По данным управления, Бахытжан Нуртазин 1979 года рождения обратился 12 апреля в поликлинику для получения первой дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Процедура прошла по протоколу. После вакцинации Нуртазин наблюдался в течение 30 минут, о жалобах не сообщал.

«Через 21 день получил второй компонент вакцины. При осмотре врача состояние было удовлетворительным, наблюдался в течение 30 минут, после процедуры вакцинации Нуртазин ушёл домой. Ухудшение состояния произошло дома. Смерть наступила до приезда скорой помощи», – говорится в сообщении.

Предварительная причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Для выяснения причин смерти проводится расследование, начата судмедэкспертиза. Окончательный диагноз будет установлен после гистологического исследования, отметили в ведомстве.

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