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Житель Аманкарагая пропал во время эвакуации

Информацию распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Барс». 

Мужчина пропал 3 сентября во время эвакуации в посёлке Аманкарагай. Последний раз выходил на связь около 19.00

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