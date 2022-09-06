Житель Аманкарагая пропал во время эвакуации

Информацию распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Барс».

Мужчина пропал 3 сентября во время эвакуации в посёлке Аманкарагай. Последний раз выходил на связь около 19.00

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