Житель Костаная хранил в своем авто тонны водки

Сотрудниками ДЭР по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконной транспортировки и реализации алкогольной продукции сомнительного происхождения жителем Костаная.

Следствием установлено, что мужчина, действуя с прямым умыслом, осознавая преступный характер своих действий, достоверно зная, что на транспортировку, хранение и реализацию алкогольной продукции необходимо иметь лицензию на деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, незаконно приобрел алкогольную продукцию и осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность.

«Указанный гражданин возле автозаправочной станции в автомашине марки «Mercedes-Bens Sprinter» хранил и перевозил алкогольную продукцию в значительном размере, а именно водку объемом 2 770 литров в пятилитровых бутылках в количестве 554 штук и спирт объемом 200 литров в десятилитровых канистрах в количестве 20 штук, которую ранее незаконно приобрел в городе Тобыл. Мужчина в судебном заседании вину признал, обвинения и собранные по делу доказательства не оспаривал», — сообщили в ведомстве.

Приговором суда Костаная он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.214 ч.1 УК РК, и ему назначен штраф в размере 1 000 МРП ( 2 778 000 тенге)

Обнаруженная и изъятая в ходе осмотра места происшествия алкогольная продукция будет передана в государственные медицинские учреждения.

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