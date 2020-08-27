За оскорбление полицейского житель Костаная заплатит штраф

Житель Костаная, оскорбивший полицейского, заплатит штраф в размере 100 МРП. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области

Житель города Костаная Сергей Зинченко признан виновным по статье 378 часть 2 УК РК «Оскорбление представителя власти, совершенное публично или с использование средств массовой информации или сетей телекоммуникации».

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 МРП – это 277 800 тенге. Кроме того, в рамках в рамках гражданского иска в пользу полицейскому будет взыскано 200 000 тенге в качестве морального ущерба.

Судья суда № 2 города Костаная Еримхан Кадырбаев в приговоре учел смягчающие обстоятельства для Сергея Зинченко наличие на иждивении малолетних детей и чистосердечное раскаяние.

Напомним, что осужденный опубликовал в сети видео, на котором видно, как в центре города у обочины дороги стоит патрульная машина, в которой якобы спит полицейский. Автор ролика стал нецензурно оскорблять за это стража порядка.

По результатам проведенного служебного расследования полицейский был уволен из органов внутренних дел, за то, что не пресек противоправные действия нарушителя. В этот же день Зинченко опубликовал видео, на котором извинился и сослался на то, что был пьян в 9 часов утра.

В Департаменте полиции сообщили, что с начала года зарегистрировано 53 факта оскорбления полицейских. 45 таких дел направлены в суд.

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