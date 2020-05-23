Костанаец изготавливал алкоголь, используя имя и оборудование известного предприятия

Департаментом экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечен факт незаконного приобретения и изготовления алкогольной продукции с поддельными акцизными и учетно-контрольными марками.

В ходе расследования установлено, что житель г.Костанай с целью сбыта приобрел у неустановленного лица из г.Шымкент виноматериал и поддельные учетно-контрольные марки. Затем в помещении цеха ТОО “Апис”, используя находящиеся в цеху стеклотару с наклеенными этикетками алкогольной продукции производства ТОО “Апис” осуществлял розлив виноматериала и укупоривал бутылки, пластиковые пробки, алюминиевые винтовые крышки и термоусадочные колпачки. После чего собственноручно наклеивал на изготовленную алкогольную продукцию приобретенные им поддельные учетно-контрольные марки, несоответствующие УКМ, изготовленным РГП ПХВ “Банкнотная фабрика Национального банка РК”. Данная алкогольная продукция вводилась в оборот посредством розничной торговли сети магазинов, принадлежащих ему.

Судом № 2 города Костанай вынесен приговор в отношении обвиняемого по факту совершения уголовного правонарушения предусмотренного ст. 233 ч.2 УК РК. Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления полностью признал.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы с установлением пробационного контроля на срок девять месяцев с лишением права осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией алкогольной продукции, на срок один год шесть месяцев.

Вещественные доказательства по делу: алкогольная продукция в количестве 1 749 бутылок, поддельные учетно-контрольные марки в количестве 17 797 штук подлежат уничтожению.

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