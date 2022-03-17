Житель Костанайской области жену посадил на цепь

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Происшествие случилось в Костанайском районе. Информацию в ответе на запрос alau.kz подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.
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В отдел полиции Костанайского района обратилась 44-летняя женщина о привлечении к ответственности супруга. Жительница города Тобыл рассказала полицейским, что ночью в ходе ссоры муж привязал её ногу металлической цепью к радиатору отопления.
Так она просидела до утра.
По данному факту проводится расследование по статье126 УК «Незаконное лишение свободы».
Задержанный пояснил, что супруга злоупотребляет спиртными напитками. Привязал её, для того, чтобы она не ушла ночью.
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