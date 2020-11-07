Житель Костанайской области ограбил мужчину в Шахтинске, сообщает Polisia.kz.

13 октября в отдел полиции города Шахтинска Карагандинской области обратился 46-летний житель города. Выяснилось, на мужчину напал неизвестный. Злоумышленник нанес ему телесные повреждения и открыто завладел сотовым телефоном и денежными средствами в сумме 14 тысяч тенге. Общая сумма ущерба 20 тысяч тенге.

29 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в грабеже сотрудники криминальной полиции задержали 34-летнего жителя Костанайской области. Он дал признательные показания. Вещественное доказательство – сотовый телефон – изъят.

Возбуждено уголовное дело по ст.191 УК РК “Грабеж”. Ведется расследование. Злоумышленник водворен в ИВС.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.