Житель Костанайской области ограбил мужчину в Шахтинске, сообщает Polisia.kz.
13 октября в отдел полиции города Шахтинска Карагандинской области обратился 46-летний житель города. Выяснилось, на мужчину напал неизвестный. Злоумышленник нанес ему телесные повреждения и открыто завладел сотовым телефоном и денежными средствами в сумме 14 тысяч тенге. Общая сумма ущерба 20 тысяч тенге.
29 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в грабеже сотрудники криминальной полиции задержали 34-летнего жителя Костанайской области. Он дал признательные показания. Вещественное доказательство – сотовый телефон – изъят.
Возбуждено уголовное дело по ст.191 УК РК “Грабеж”. Ведется расследование. Злоумышленник водворен в ИВС.
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